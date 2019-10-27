"الجزيرة مباشر" أول قناة تنقل صورا حية من موقع استهداف البغدادي

رصدت كاميرا "الجزيرة مباشر"، الأحد، آثار موقع الغارة الأمريكية التي تقول واشنطن إنها استهدفت زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، مساء أمس السبت، وأدت إلى مقتله.

وتعتبر "الجزيرة مباشر" أول قناة تصل إلى مكان الواقعة وتبث منه صورًا حية على الهواء مباشرة.

وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إعلانه مقتل البغدادي بعملية سرية في إدلب السورية، صادق على تنفيذها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

أبرز ما نقلته الجولة الميدانية

أظهرت الصور المباشرة قوى تمشط منطقة "باريشا" بريف إدلب السورية، حيث موقع المنزل الذي استهدفته الغارة الأمريكية.

مراسل الجزيرة مباشر: العملية نفذتها 8 طائرات مروحية وطائرة حربية وطائرة استطلاع، واستغرقت ساعة ونصف الساعة.

المراسل: المروحيات قامت بعملية إنزال جوي وبعد الإخلاء وعملية الاستطلاع قامت الطائرة الحربية بقصف المنزل وتدميره بالكامل.

المراسل: لا تزال قوى أمنية تمشط المكان لاستطلاع ما جرى. هناك قتلى وجرحى وسيارات مستهدفة. لا يمكننا الدخول للمكان.

المراسل: حتى الآن فرق البحث والإنقاذ موجودة في مكان تنفيذ العملية، يحاولون رفع الأنقاض ومعرفة ما الذي يجري في المكان.

المراسل: حتى الآن لا يوجد أي معلومات من قبل سكان المنطقة. الكل متحفظ على الإدلاء بأي معلومات.

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