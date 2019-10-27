أبو بكر البغدادي يتصدر تويتر بعد ساعات من إعلان مقتله

دخل اسم زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، ضمن قائمة الأعلى تداولًا في الترند العالمي بموقع تويتر، وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن مقتله بغارة أمريكية في إدلب السورية.
وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إعلانه مقتل البغدادي بعملية سرية في إدلب مساء السبت، صادق على تنفيذها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1188367061216649216?ref_src=twsrc%5Etfw
فيديو متداول أثناء العملية الأمريكية التي استهدفت زعيم تنظيم داعش #baghdadi شمال #إدلب pic.twitter.com/sMGRNMtShg
— مؤيد المحمد الفرج (@MoayadMAlfaraj) October 27, 2019
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