آخر تطورات مقتل زعيم تنظيم الدولة أبوبكر البغدادي

أعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، السبت، بعملية سرية في إدلب شمال غربي سوريا، صادق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

أبرز تطورات مقتل البغدادي