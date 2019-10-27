آخر تطورات مقتل زعيم تنظيم الدولة أبوبكر البغدادي

أعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، السبت، بعملية سرية في إدلب شمال غربي سوريا، صادق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
أبرز تطورات مقتل البغدادي
- مسؤول عسكري أمريكي لفوكس نيوز: تحليل الحمض النووي للبغدادي استغرق يوما وقد أكدت النتائج هويته.
- مسؤول عسكري أمريكي لفوكس نيوز: بعد تفجير البغدادي لنفسه تحققنا من هويته بتقنية التعرف على الوجوه.
- مسؤول عسكري أمريكي لفوكس نيوز: تم تحديد هوية البغدادي عن طريق تحليل الحمض النووي.
- مسؤول عسكري أمريكي لفوكس نيوز: تلقينا تقارير تفيد بأن البغدادي شوهد في إدلب منذ بعض الوقت.
- مسؤول عسكري أمريكي لفوكس نيوز: البغدادي قتل عندما فجر سترته الناسفة.
- مسؤول عسكري أمريكي لفوكس نيوز: القوات الأمريكية التي شاركت في الغارة على البغدادي انطلقت من أربيل بالعراق.
- مسؤول عسكري أمريكي لفوكس نيوز: 50 إلى 70 جنديا و 6 مروحيات شاركوا في الغارة التي استهدفت البغدادي.
- مسؤول عسكري أمريكي لفوكس نيوز: تم التأكد من مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي بعد التحقق من هويته.
- رويترز عن مسؤول في المخابرات العراقية: علمنا بالموقع بعد القبض على عراقي وعراقية من الدائرة المقربة للبغدادي.
- رويترز عن مسؤول في المخابرات العراقية: قدمنا الإحداثيات الدقيقة لموقع البغدادي إلى التحالف بقيادة واشنطن.
- وزارة الدفاع التركية: تم التنسيق بين أنقرة وواشنطن قبيل العملية الأمريكية التي استهدفت البغدادي وقُتل خلالها.
- رويترز عن مسؤول تركي كبير: البغدادي وصل إلى مكان العملية الأمريكية قبل 48 ساعة من الغارة على حد علمي.
- نيوزويك عن مسؤول أمريكي: واشنطن لم تبلغ أنقرة بعملية استهداف البغدادي قبل تنفيذها.
- رويترز: مصدران أمنيان عراقيان يقولان إنهما تلقيا تأكيدًا من داخل سوريا بمقتل زعيم تنظيم الدولة.
- نيوزويك عن مسؤول بالبنتاغون: قوات خاصة أمريكية حصلت على معلومات استخبارية من المكان ثم فجرته.
- رويترز: مسؤولان إيرانيان يقولان إن طهران تبلغت بمقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي.
- نيوزويك عن مسؤول في البنتاغون: زوجتا البغدادي قتلتا في الغارة وكانتا ترتديان سترات متفجرة.
- نيويورك تايمز عن مسؤول في البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي سيشارك بشكل مفاجئ ببرامج الأحد الصباحية بعد تصريح ترمب المرتقب عن سوريا.
- سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: التأكيد النهائي لمقتل البغدادي في انتظار نتيجة اختباري الحمض النووي والبصمات.
- نيوزويك عن مسؤول رفيع في البنتاغون: البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة كان يرتديها.
- سي إن إن عن مسؤول أمريكي: CIA ساعدت في تحديد مكان زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي.
- نيوزويك نقلا عن مصادر عسكرية: مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي في غارة صادق على تنفيذها ترمب.
- سي إن إن عن مسؤول أمريكي: الجيش الأمريكي استهدف أبو بكر البغدادي في غارة شمال غربي سوريا.
- رويترز عن مسؤول أمريكي: نفذنا عملية ضد زعيم تنظيم الدولة وليس واضحا إن كانت العملية نجحت.
- نيوزويك عن مسؤول رفيع بالبنتاغون: مقتل البغدادي في غارة بالمروحيات أمس السبت في إدلب شمال غربي سوريا.
- نيوزويك: ترمب صادق على عملية خاصة تستهدف زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي.
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تويتر: شيء كبير للغاية حدث للتو.
- البيت الأبيض: تصريح هام للرئيس الأمريكي دونالد ترمب صباح اليوم الأحد بتوقيت واشنطن.