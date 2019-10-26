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سياسة|الولايات المتحدة

محكمة أمريكية تقضي بصحة مساءلة ترمب وتأمر بتسليم تقرير مولر

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
26/10/2019

أقرت قاضية أمريكية، الجمعة، قانونية تحقيق المساءلة بغرض العزل الذي يقوده الديمقراطيون في الكونغرس ضد الرئيس دونالد ترمب.

التفاصيل
  • القاضية بيرل هويل أمرت إدارة ترمب بتسليم نسخة غير محررة من تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر الذي يتحدث بالتفصيل عن تدخل روسيا في انتخابات 2016.
  • في انتصار كبير لمجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، رفضت القاضية دفوع الجمهوريين الذين انتقدوا تحقيق مساءلة ترمب.
  • القاضية: المجلس ليس بحاجة إلى الموافقة على قرار رسمي لبدء التحقيق.
  • القاضية منحت وزارة العدل الأمريكية مهلة حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول لتسليم اللجنة القضائية بمجلس النواب أجزاء حٌجبت من تقرير مولر.
  • نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وصفت الحكم بأنه "ضربة أخرى لمحاولة الرئيس ترمب جعل نفسه فوق القانون".
  • وزارة العدل احتجت بأن المعلومات المحجوبة لا يمكن الكشف عنها لأنها تضم معلومات من إجراءات هيئة محلفين يتطلب الأمر أن تظل سرية.
  • القاضية: وزارة العدل على خطأ. حاجة اللجنة للكشف عن تلك المواد تفوق الحاجة لاستمرار الحفاظ عليها سرية.
  • القاضية: حجب أدلة جمعتها هيئة محلفين بشأن تحقيق المساءلة، كما تقول وزارة العدل، يقوض قدرة مجلس النواب على الاضطلاع بمسؤوليته الدستورية بشكل واف.
  • كيري كوبيك المتحدثة باسم وزارة العدل: الوزارة تراجع القرار.
خلفية
  • لا يتركز تحقيق المساءلة على تقرير مولر، وإنما على طلب ترمب من أوكرانيا التحقيق في أنشطة نجل منافسه السياسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن.
  • الدستور الأمريكي يمنح مجلس النواب حرية واسعة في التعامل مع المساءلة.
  • طلب الديمقراطيون الاطلاع على المعلومات المحجوبة من تحقيق مولر في إطار مساعيهم لإعداد قضية لعزل ترمب.
  • مولر كان قد قال إن تحقيقه لم يجد أدلة كافية على أن ترمب وحملته شاركا في مؤامرة جنائية مع روسيا.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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