محكمة أمريكية تقضي بصحة مساءلة ترمب وتأمر بتسليم تقرير مولر

أقرت قاضية أمريكية، الجمعة، قانونية تحقيق المساءلة بغرض العزل الذي يقوده الديمقراطيون في الكونغرس ضد الرئيس دونالد ترمب.
التفاصيل
- القاضية بيرل هويل أمرت إدارة ترمب بتسليم نسخة غير محررة من تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر الذي يتحدث بالتفصيل عن تدخل روسيا في انتخابات 2016.
- في انتصار كبير لمجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، رفضت القاضية دفوع الجمهوريين الذين انتقدوا تحقيق مساءلة ترمب.
- القاضية: المجلس ليس بحاجة إلى الموافقة على قرار رسمي لبدء التحقيق.
- القاضية منحت وزارة العدل الأمريكية مهلة حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول لتسليم اللجنة القضائية بمجلس النواب أجزاء حٌجبت من تقرير مولر.
- نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وصفت الحكم بأنه "ضربة أخرى لمحاولة الرئيس ترمب جعل نفسه فوق القانون".
- وزارة العدل احتجت بأن المعلومات المحجوبة لا يمكن الكشف عنها لأنها تضم معلومات من إجراءات هيئة محلفين يتطلب الأمر أن تظل سرية.
- القاضية: وزارة العدل على خطأ. حاجة اللجنة للكشف عن تلك المواد تفوق الحاجة لاستمرار الحفاظ عليها سرية.
- القاضية: حجب أدلة جمعتها هيئة محلفين بشأن تحقيق المساءلة، كما تقول وزارة العدل، يقوض قدرة مجلس النواب على الاضطلاع بمسؤوليته الدستورية بشكل واف.
- كيري كوبيك المتحدثة باسم وزارة العدل: الوزارة تراجع القرار.
خلفية
- لا يتركز تحقيق المساءلة على تقرير مولر، وإنما على طلب ترمب من أوكرانيا التحقيق في أنشطة نجل منافسه السياسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن.
- الدستور الأمريكي يمنح مجلس النواب حرية واسعة في التعامل مع المساءلة.
- طلب الديمقراطيون الاطلاع على المعلومات المحجوبة من تحقيق مولر في إطار مساعيهم لإعداد قضية لعزل ترمب.
- مولر كان قد قال إن تحقيقه لم يجد أدلة كافية على أن ترمب وحملته شاركا في مؤامرة جنائية مع روسيا.