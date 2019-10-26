روسيا تتهم أمريكا بسرقة نفط سوريا

اتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بنهب نفط سوريا، في حين يرى خبراء أن استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرامية لحماية حقول النفط مشكوك في شرعيتها.

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قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم السبت إن" ما تفعله واشنطن حاليا من وضع اليد والسيطرة على حقول النفط شرق سوريا، يدل بكل بساطة على عقلية اللصوصية على مستوى عالمي".

اتهام روسيا، للولايات المتحدة جاء بعد إعلان نيتها حماية حقول النفط في شرق سوريا التي استعادها المقاتلون الأكراد من تنظيم الدولة.

بيان الخارجية الروسية أوضح "ليس أي من حقول النفط الواقعة على أراضي جمهورية سوريا العربية ملكا لإرهابيي تنظيم الدولة ولا ‘للمدافعين الأمريكيين عن إرهابيي تنظيم الدولة بل تعود حصريا لجمهورية سوريا العربية".

المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيجور كوناشينكوف وصف سيطرة واشنطن على حقوق النفط في شرق سوريا بـ"قطاع طرق" ولكن على مستوى دولي.

المتحدث أضاف أن "السبب الحقيقي لهذا النشاط الأمريكي غير الشرعي في سوريا يذهب إلى أبعد من المثل المعلنة من جانب واشنطن للحرية وشعارات مكافحة الإرهاب".

المتحدث قال" إن تكلفة برميل النفط السوري المهرب، تبلغ 38 دولارا، وبذلك تتجاوز العائدات الشهرية من هذا العمل الخاص الذي يقوم به موظفون أمريكيون، 30 مليون دولار شهريا".

المتحدث أوضح أن" مثل هذه التدفقات المالية، التي لا تخضع إلى أي تحكم أو ضرائب في الولايات المتحدة، ستجعل البنتاغون والمؤسسات الأمنية الأمريكية مستعدة للدفاع بشكل دائما عن آبار النفط في سوريا من أسطورة خلايا تنظيم الدولة النائمة".

أشار المتحدث إلى أن "عائدات تهريب النفط السوري ترسل مباشرة عبر سماسرة إلى حسابات مؤسسات أمنية أمريكية خاصة، وإلى حسابات وكالات الأمن الأمريكية".

أفراد من الشرطة العسكرية الروسية في شمال شرق سوريا

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