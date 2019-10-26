جدل بعد شراء أمير سعودي لوحة "اليقطين" لكوساما

سلطت وكالة بلومبرغ الأمريكية الضوء على عملية شراء مثيرة للجدل لعمل فني لفنانة يابانية شهيرة استحوذت عليها السعودية بعد عملية شراء لوحة لدافنشي قبل عامين بما يقارب نصف مليار دولار.

بلومبرغ قالت في تقرير لها إن عالم الفن يحاول اكتشاف عملية الشراء الجديدة التي أبرمتها السعودية للوحات فنية بعد أن دفع أمير سعودي مبلغ 450 مليون دولار مقابل لوحة لدافنشي قبل عامين.

أبرز ما جاء في التقرير

القصة بدأت عندما أعلن متحف فني في ميامي عن عرض عمل فني للفنانة اليابانية يايوي كوساما على أنه مستعار من مجموعة "الهيئة الملكية لمحافظة العلا" السعودية.

عمل كوساما الانغماسي " كل حبي الأبدي لليقطين" يعرض في متحف "معهد الفن المعاصر" في الفترة من 12 أكتوبر/تشرين الأول وحتى 31 يناير/كانون الثاني المقبل وفقا للموقع الإلكتروني للمتحف.

العمل الفني يتضمن مجموعة رائعة من القرع المرقط الذي يحمل توقيع كوساما داخل غرفة مبطنة بالمرايا مضاءة بإضاءة ثنائية الباعث الضوئي(إل إي دي).

سعوديون اشتروا عمل كوساما الفني قبل ستة أشهر، وفقا لشخص مطلع نقلت عنه الصحيفة وامتنعت عن ذكر اسمه.

تومي باس، نائب مدير المتحف: نحن سعداء أننا أحضرنا عملا فنيا يحظى بشهرة لدى رواد المتاحف في أنحاء العالم إلى ميامي للمرة الأولى".

المتحف أشار إلى أن العرض الفني يحظى بدعم معرض "إنيغو فيلبريك جاليري".

المشكلة تكمن في أن جهة أخرى تقول إنها تملك العمل الفني.

شركة "فاين آرت بارتنرز" الألمانية للاستثمار في الأعمال الفنية أقامت دعوى قضائية ضد الفنان " فيلبريك" ومعرضه الشهر الماضي بدعوى خرقها شروطا تعاقدية بينهما والسعي لإعادة 14 مليون دولار مقابل أعمال فنية اشتراها فيلبريك نيابة عنها، بما في ذلك غرفة "اليقطين".

الفنان فيلبريك والشركة الألمانية شركاء في شراء وترويح وبيع الأعمال الفنية منذ عام 2015، وفقا للدعوى التي أقيمت الشهر الماضي في محكمة بميامي.

شركة "فاين آرت بارتنرز" اشترت العمل الفني لكوساما مقابل 3.3 مليون دولار في عام 2017 من خلال فيلبريك، الذي كان مخولا بتخزين والترويح وإعادة بيع العمل الفني مقابل سعر مستهدف يبلغ خمسة ملايين دولار.

أوراق الدعوى القضائية أظهرت أن دار مزادات "فيليبس" في نيويورك اختارت العمل الفني وأمن عليه فيلبريك مقابل 4.6 مليون دولار.

بلومبرغ" السعوديون ظهروا في الصورة منذ تلك اللحظة.

بلومبرغ: ينص اتفاق موقع بين معهد الفن المعاصر ومؤرخ في 11 سبتمبر/أيلول على أن العمل الفني لكوساما معار للمتحف من كيان يسمى "إم في سي إيه" في الرياض بالسعودية ويدرج "مجموعة الهيئة الملكية لمحافظة العلا" على أنها اسم المعار على كافة اللوحات التعريفية والمنشورات.

بلومبرغ: لم يتضح إذا ما كانت الشركة الألمانية مدركة لعملية بيع عمل كوساما الفني إلى السعوديين أم لا.

أوراق الدعوى القضائية تظهر أن رسالة بريد إلكتروني أرسلها فيلبريك إلى دانيل تومبل، مدير بالشركة، في نفس اليوم الذي تم فيه اتفاق القرض مع دار فيليبس لم تأت على ذكر عملية البيع.

بلومبرغ قالت إن الفنان فيلبريك ومحاميه لم يردوا على اتصالات ورسائل بريد إلكتروني للتعليق على النزاع، كما امتنع تومبل على التعليق، ولم ترد الهيئة الملكية لمحافظة العلا على رسالة بريد إلكتروني بشأن الدعوى.

المتحف في ميامي قال إن العمل الفني سيظل معروضا كما هو مقرر حتى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل.

المتحف: العمل الفني معار للمتحف من مجموعة خاصة ولم نكن نعرف بالنزاع عندما جرى الإعداد للعرض إلا أن الأمر يبدو أنه نزاع بين ملاك سابقين.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

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