المغرب: زيادة عقوبة الصحفي بوعشرين إلى السجن 15 سنة

قضت محكمة مغربيّة برفع عقوبة الصحفي توفيق بوعشرين، إلى السجن لمدة 15 سنة، مع دفع تعويضات لثماني ضحايا بقيمة مليونين و500 ألف درهم (نحو 250 ألف يورو).

التفاصيل

اعتُقل بوعشرين، مؤسّس جريدة أخبار اليوم، في فبراير/ شباط من العام الماضي، وحكِم عليه ابتدائيًا بالسجن 12 عامًا في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد إدانته بتهم الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي، و"هتك عرض بالعنف" والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرّش الجنسي، و"استعمال وسائل للتصوير والتسجيل"، في حقّ 8 ضحايا. وتضمن الحكم أيضا دفع تعويضات لهنّ تتراوح بين 9000 و46 ألف يورو.

ظلّ بوعشرين (50 سنة) يؤكّد أنّ محاكمته "سياسيّة" ومرتبطة بافتتاحيّاته الناقدة، الأمر الذي ترفضه السلطات المغربية التي تؤكد سلامة الإجراءات القانونية في ملاحقته.

وقف بوعشرين وحيدًا أمام المحكمة، في غياب دفاعه، بينما حضر محامو المطالبات بالحقّ المدني والعديد من الصحفيين.

أعرب المحامي عن الطرف المدني، عبد الفتّاح زهراش، عقب صدور الحكم، عن ارتياحه لإدانة بوعشرين، لكنّه قال "إن مبلغ التعويضات التي قضت المحكمة بأدائها للضحايا لا يناسب حجم الأضرار التي تكبَّدنَها"، مشيرًا إلى أنّ الطرف المدني سيلجأ إلى محكمة النقض (المحكمة العليا) لاستئناف الحكم أمامها.

قال محامي بوعشرين، عبد المولى مروري عقب إعلان الحكم "إنه قاس جداً ولم يكُن متوقعا بتاتًا، بالنظر لغياب أية معطيات تدينه"، معربًا عن أمله في "أن يجد هذا الملف مخرجًا سياسيًا".

يعتزم دفاع بوعشرين هو الآخَر الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

"أديت ثمنًا باهظًا"