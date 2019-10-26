"أعيدوها أو دمروها".. ضغط أمريكي على تركيا للتخلي عن الصواريخ الروسية

أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "رويترز" أن واشنطن لا تزال تجري محادثات مع تركيا لحملها على التخلي عن منظومة الدفاع الصاروخي الروسية التي اشترتها من موسكو.

"امتنعوا عن تشغيلها أو دمروها"

المسؤول قال للصحفيين طالبا عدم نشر اسمه إنه "لا يزال هناك عمل لحمل الأتراك على التخلي عن صواريخ إس-400.. إما أن تمتنعوا عن تشغيلها أو تعيدوها أو تدمروها أو لكم ما شئتم".

المسؤول الأمريكي حذر أنقرة من أن احتمال فرض عقوبات بسبب هذا الموضوع ما زال قائما.

المسؤول أوضح قائلا "لا يزال ذلك موضوعا قيد المناقشة.. نحن نتحدث عن إعادة وساطة، إعادة معالجة، تصالح كل هذا ليس خارج الطاولة".

بدأ وصول بطاريات الصواريخ إس-400 إلى تركيا في يوليو/ تموز الماضي؛ لكن لم يتم تشغيلها الأمر الذي أقره المسؤول الأمريكي.

وثار نزاع بين الولايات المتحدة وتركيا وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي بشأن نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس-400.

وتقول الولايات المتحدة إن النظام الدفاعي غير متوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي ويمثل تهديدا لطائرات الشبح الأمريكية إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

في السابق، حذرت واشنطن أنقرة من أنها ستواجه عقوبات بسبب شراء المنظومة الروسية، واستبعدت تركيا عن برنامج إنتاج الطائرات إف-35 لكنها لم تطبق أيا من العقوبات التي هددت بها.

صواريخ إس 400 الروسية خلال عرض عسكري في موسكو-أرشيفية

محادثات أوسع وأشمل