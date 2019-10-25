16 قتيلا على الأقل خلال مظاهرات في إثيوبيا

خلفت مواجهات وقعت خلال مظاهرات هذا الأسبوع في إثيوبيا 16 قتيلا على الأقل، وفق منظمة العفو الدولية.

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اندلعت أعمال العنف أول أمس (الأربعاء) في العاصمة أديس أبابا، قبل أن تمتد إلى منطقة أوروميا، إثر نزول أنصار المعارض جوهر محمد للشارع وحرق إطارات سيارات وإقامة حواجز وسد الطرقات في مدن عدة.

نفت الشرطة اتهامات أنها حاولت إبعاد الحراسة الأمنية حول منزل جوهر محمد بهدف السماح لهجوم محتمل من خصوم سياسيين.

قال الباحث لدى منظمة العفو الدولية فيسيها تيكلي "حتى الآن هناك 16 قتيلا مؤكدا، لكن العدد الإجمالي أكبر (على الأرجح) وهناك معلومات مازالت تحتاج لتأكيد".

أضاف لفرانس برس "بعضهم قتل ضربا بعصي ومناجل. لقد أحرقت منازل. وتم استخدام أسلحة نارية".

أعلنت وزارة الدفاع الجمعة نشر عسكريين في سبع مناطق مازال الوضع فيها متوترا.

الناشط الإثيوبي جوهر محمد (رويترز)

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