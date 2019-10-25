واشنطن بوست: ترمب عطل امتيازات تجارية لأوكرانيا للضغط على رئيسها

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن البيت الأبيض عطل اقتراحا لمنح أوكرانيا امتيازات تجارية، في فترة واجهت فيها كييف ضغوطاً من الرئيس دونالد ترمب، للتحقيق بشأن خصمه جو بايدن.

ويواجه ترمب اتهامات بالضغط لإجبار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على فتح تحقيق بشأن المرشح الديمقراطي جو بايدن، وتم فتح تحقيق في الكونغرس يرمي إلى عزل ترمب على خلفية اتهامه باستغلال سلطته.

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اقترح الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، في أغسطس/آب الماضي، إعادة الامتيازات التي كانت تحصل أوكرانيا عليها بموجب "نظام التفضيل العام"، حسب الصحيفة.

مستشار البيت الأبيض للأمن القومي آنذاك، جون بولتون، رد على لايتهايزر، أن ترمب سيعارض الفكرة على الأرجح، وطلب منه التخلي عنها.

في تلك الأثناء، كان ترمب يمنع تسليم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، بقيمة نحو 400 مليون دولار، وفق مسؤولين في الكونغرس.

الاتصالات بين بولتون ولايتهايزر تعد "أول مؤشر على أن تعليق الإدارة للمساعدات إلى أوكرانيا تجاوز الدعم العسكري الذي أقره الكونغرس والمساعدة الأمنية وامتد إلى برامج حكومية أخرى".

لا يزال من غير الواضح إن كان الرئيس ترمب تدخل في مسألة "نظام التفضيل العام".

"صفقة مخدرات"

مسؤول في الإدارة الأمريكية، لم يكشف عن هويته، قال للصحيفة، إن "بولتون تدخل مع لايتهايزر لمنع هذه الامتيازات التجارية.

مسؤول آخر في الإدارة الأمريكية قال للصحيفة إن القرار بشأن الامتيازات التجارية لأوكرانيا تأجل كجزء من عملية روتينية لدراسته.

خلال الأسبوعين الماضيين، قال دبلوماسيان رفيعان للكونغرس، إن بولتون عارض بشدة ضغوط ترمب على الرئيس الأوكراني، مشبهًا إياها بـ"صفقة مخدرات".

الثلاثاء الماضي، أدلى دبلوماسي أمريكي يعمل في سفارة الولايات المتحدة في أوكرانيا، بشهادة تعزز الشبهات في أن ترمب استخدم السياسة الخارجية الأمريكية لغايات سياسية شخصية.

القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى أوكرانيا، ويليام تايلور، ذكر أن ترمب رهن المساعدات العسكرية لأوكرانيا بالتحقيقات مع منافسه السياسي جو بايدن.

في شهادته التي أدلى بها في جلسة مغلقة تم تسريب مضمونها بسرعة، روى بيل تايلور، كيف حاول الرئيس الأمريكي الضغط على أوكرانيا، لتجري تحقيقًا حول عائلة خصمه الديمقراطي جو بايدن مع اقتراب انتخابات 2020.

تايلور قال إن غوردن سوندلاند السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوربي، قال له بشكل واضح إن الرئيس ترمب ربط بين الإفراج عن مساعدة مالية لأوكرانيا، بإعلان كييف عن تحقيق يستهدف هانتر بايدن، نجل جو بايدن، الذي كان عضوا في مجلس إدارة شركة أوكرانية.

أوضح تايلور أمام مجلس النواب، في إفادة نشرت واشنطن بوست نصها، أن "سوندلاند قال له إن كل شيء مرتبط بإعلان من هذا النوع، بما في ذلك المساعدة".

رأى الديمقراطيون في مجلس النواب، في شهادة تايلور دليلا على أن الشبهات التي دفعتهم إلى بدء إجراءات اتهام وعزل ضد ترمب، لها أساس من الصحة.

ويليام تايلور المبعوث الأمريكي السابق للرئيس دونالد ترمب إلى أوكرانيا

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