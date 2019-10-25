مواجهة بين سوريا وتركيا أمام مجلس الأمن الدولي

تبادلت سوريا وتركيا، الخميس، تصريحات حادة خلال مواجهتهما الأولى أمام مجلس الأمن الدولي على خلفية العملية العسكرية التركية شمال سوريا، التي بدت 9 أكتوبر وتم وقفها هذا الأسبوع.
الموقف السوري
- السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري ندد بشدة بـ"العدوان" التركي على بلاده، معتبرا أن من "الغريب" أن تستخدم أنقرة المادّة 51 من ميثاق الأمم المتحدة حول الدفاع الشرعي عن النفس من أجل تبرير عمليتها العسكرية.
- الجعفري دعا إلى "الاحترام الكامل للسيادة السورية" و"سحب جميع القوات الأجنبية غير الشرعية" من سوريا.
الرد التركي
- مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو رد على نظيره السوري بالقول "أرفض وأدين بشدة أي تحريف لعملية مكافحة الإرهاب التي قُمنا بها وإظهارها على أنها عمل عدواني".
- السفير التركي شدد على أن الأمر كان يتعلق بـ"عملية محدودة لمكافحة الإرهاب" كان هدفها خصوصاً "ضمان سلامة سوريا الإقليمية ووحدتها"، مشيرًا إلى أن العملية "لم تستهدف سوى إرهابيين ومخابئهم وأسلحتهم وآليّاتهم".
- السفير التركي قال إن "الحل الدائم الوحيد" للمسلحين الأجانب وعائلاتهم المحتجزين في سوريا هو إعادتهم إلى بلدانهم. وأضاف "حرمان الناس من جنسياتهم ليس الطريقة الجيدة لمحاربة الإرهاب".
- أوغلو طمأن بشأن عودة اللاجئين في تركيا إلى سوريا، واعدا بأن تتم العودة بشكل "طوعي وآمن وكريم".
- السفير التركي شدد على أن "أنقرة تعتبر أكثر دولة في العالم حاربت ضد تنظيم الدولة في سوريا، بشجاعة، وأنها دفعت ثمنا باهظا جراء ذلك".