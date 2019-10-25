غوتيريش يدعو لضبط النفس في لبنان والاستجابة لمطالب مظاهرات العراق

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، عن "القلق إزاء موجات التظاهر التي نشهدها في جميع أنحاء العالم.

وحث غوتيريش جميع الأطراف في لبنان على ضبط النفس وعدم استخدام العنف، مؤكدا أنه يجب حل مشاكل البلاد عبر الحوار.

وأضاف الأمين العام أن انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان رُصدت خلال مظاهرات العراق، ويتعين رفضها وإدانتها بوضوح.

كما عبر الأمين العام عن أسفه لسقوط عدد كبير من القتلى خلال هذه المظاهرات، وحث السلطات والأطراف الفاعلة الأخرى على تجنب العنف وضبط النفس.

ماذا قال غوتيريش؟

في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، دعا غوتيريش "قادة دول العالم إلى الإصغاء لأصوات شعوبهم".

قال: "بعض الاحتجاجات تنجم عن قضايا اقتصادية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار واستمرار أنظمة الحكم والنظم المالية التي تستفيد منها النخب، وبعض الاحتجاجات الأخرى هي رد فعل على تفشي الفساد وغيره من أشكال التمييز".

أردف: "لكن هناك قواسم مشتركة تتطلب منا التفكير والتدبر في العوامل الكامنة، حيث من الواضح أن هناك نقصا متزايدا في الثقة بين الشعوب ومؤسساتها السياسية".

تابع غوتيريش: "العالم أيضا يبدو أنه يعاني مع تأثيرات العولمة والتكنولوجيات الجديدة، مما زاد من عدم المساواة داخل المجتمعات، وحتى عندما لا يحتج الناس، فإنهم يتضررون ويريدون الإصغاء لأصواتهم ويريدون أن يضطلعوا بدور متكافئ في النظم الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي يتعين أن تعمل من أجل الجميع".

زاد: "الحكومات ملزمة بدعم حريات التعبير والتجمع السلمي، ويتعين على قوات الأمن أن تتصرف بأقصى درجات ضبط النفس، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

أكد غوتيريش أنه "لا يمكن أن يكون هناك عذر للعنف، من أية جهة، وقبل كل شيء".

ردا على أسئلة الصحفيين بشأن الرسالة التي يريد توجيهها بشأن التظاهرات التي تشهدها لبنان حاليا، قال الأمين العام "رسالتي هي أنه يتعين على لبنان حل مشاكلة بنفسه وأن يحجم المتظاهرون والحكومة عن استخدم العنف".

وتشهد العديد من دول العالم حاليا، كلبنان والعراق وبيرو وتشيلي وهونغ كونغ تظاهرات شعبية احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية والفساد والتمييز الاجتماعي والسياسي.