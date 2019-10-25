شخصيات عراقية تطالب الرئيس صالح بسحب الثقة من عبد المهدي

رفع كُتاب ومثقفون وأكاديميون عراقيون، الجمعة، مذكرة عاجلة إلى الرئيس برهم صالح، تطالبه بتقديم طلب إلى البرلمان لسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقتل 21 متظاهرا وأصيب نحو 1700 بجروح مختلفة في الاحتجاجات التي انطلقت في الساعات الأولى من، صباح الجمعة، في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب.

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جاء في المذكرة "نتابع بقلق بالغ تطور الأحداث في بلدنا، خاصة بعد التظاهرات الجماهيرية التي انطلقت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والقمع الشديد الذي تعرضت له وأدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية".

قال الموقعون وهم 29 كاتباً وأكاديمياً ومثقفاً، إنهم يتقدمون بالمذكرة "انطلاقا من الحرص على صون المسار الدستوري، وتجنيب بلدنا حالات التأزم والاستعصاء والاختناق المتكررة، وتفادي ما قد يكون أسوأ ويخرج بالأمور عن سياقاتها السلمية ويهدر دماء العراقيين".

دعت المذكرة الرئيس إلى "تفعيل المادة 61/ ب، أولاً من الدستور العراقي، والبدء بالإجراءات الدستورية لسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء".

اعتبر الموقعون أن المبادرة إلى سحب الثقة من حكومة عبد المهدي تنطوي على "عدم تضييع المسؤولية السياسية عما حدث (قمع الاحتجاجات) وإطلاق عملية التداول السلمي الدستوري للسلطة، وفتح المجال رحبا أمام تشكيل حكومة جديدة تهيئ مستلزمات إجراء انتخابات عامة مبكرة (..)".

يتظاهر العراقيون احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وللمطالبة بمكافحة الفساد

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