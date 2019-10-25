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سياسة

شاهد: أنصار حزب الله يشتبكون مع متظاهرين وسط بيروت

25/10/2019

اقتحمت مجموعات من الأشخاص تردد شعارات تأييدا لجماعة حزب الله اللبنانية ساحة رياض الصلح وسط بيروت واشتبكت لفترة قصيرة مع المحتجين ما دفع شرطة مكافحة الشغب إلى التدخل.

آخر التطورات
  • هتف الرجال "لبيك، نصر الله" في إشارة إلى حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.
  • مؤيدو حزب الله ينسحبون من ساحة رياض الصلح ببيروت استجابة لنداء أمين عام الحزب.
  • قناة إم تي في: أصيب عدد من المتظاهرين في ساحة رياض الصلح، إثر الاشتباكات بين مناصري الحزب والمحتجين.
  • القناة قالت إن مناصري حزب الله اشتبكوا مع القوى الأمنية التي حاولت الفصل بينهم وبين المتظاهرين.
  • لم تذكر القناة عدد المصابين في صفوف المتظاهرين ومدى خطورة إصاباتهم.
استمرار الاحتجاجات
  • واصل محتجون لبنانيون اعتصاماتهم في شوارع لبنان لليوم التاسع على التوالي، مطالبين باستقالة الحكومة.
  • قطع محتجون الطرقات، في العاصمة بيروت وفي الجنوب والبقاع شرقي لبنان وفي الشمال.
  • يسعى نشطاء إلى فرض إضراب عام للضغط على السلطة لتستمع إلى مطالبهم.
  • استخدم المحتجون الحواجز الحديدية والخيام لقطع الطرقات، وافترش بعضهم الأرض لمنع السيارات من المرور.

  • أوقف الجيش اللبناني، الجمعة، 3 متظاهرين، أثناء محاولة فتح طريق بالقوة شرقي بيروت.
  • أغلقت القوى الأمنية الطرق المؤدية للقصر الجمهوري، بالأسلاك الشائكة وفرض إجراءات أمنية مشددة.
  • رفض المتظاهرون مبادرة الرئيس ميشال عون، وقالوا إنها لا تلبي مطالبهم في ظل الأوضاع الحالية.
  • رفع المحتجون شعارات تندد بصعوبة أحوال المعيشة وما يعتبرونه "فسادا مستشريا" في الحكومة اللبنانيّة.
خلفيات
  • يشهد لبنان منذ ليل الخميس مظاهرات حاشدة غير مسبوقة في تاريخ البلاد على خلفية قضايا معيشية ومطلبية، يشارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين من مختلف الأعمار من شمال البلاد حتى جنوبها مرورًا ببيروت.
  • عملت وحدات الجيش، ظهر الأربعاء، على فتح الطرق الدولية بالقوة في مناطق عدة، ما تسبّب في حالات تدافع.
  • لم تحرك الحكومة -التي أقرّت رزمة إصلاحات "جذرية" في محاولة لاحتواء الغضب- ساكنًا منذ أن قدم رئيس الوزراء سعد الحريري حزمة إصلاحات.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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