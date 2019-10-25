اليمن: اتفاق على تقاسم السلطة بين الحكومة والانتقالي الجنوبي

توصلت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات إلى اتفاق برعاية سعودية لتقاسم السلطة في جنوب اليمن، حسبما أعلنت مصادر في الحكومة والمجلس.

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مصدر في الحكومة اليمنية اشترط عدم الكشف عن هويته قال لوكالة فرانس برس إنه "سيتم التوقيع على الاتفاق في موعد أقصاه الثلاثاء القادم بحضور عبد ربه منصور هادي، وعيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي".

حسب المسؤول فإن الاتفاق "يقضي بإعادة تشكيل الحكومة وإشراك المجلس الانتقالي فيها بعدد من الوزارات، وعودة الحكومة إلى عدن خلال سبعة أيام بعد التوقيع على الاتفاق".

مسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي متواجد حاليا في الرياض أكد هذه الأنباء، قائلا "وقعنا على المسودة النهائية للاتفاق، ونحن بانتظار التوقيع المشترك خلال أيام".

شهد جنوب اليمن معارك بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المؤيدة للانفصال والمدعومة من الإمارات، وأخرى موالية للحكومة اليمنية الشرعية، التي يرأسها عبد ربه منصور هادي وأسفرت عن سيطرة قوات المجلس على عدن ومناطق أخرى في أغسطس/ آب الماضي.

انخرط المجلس الانتقالي الجنوبي وممثلون عن الحكومة المعترف بها دوليا منذ أسابيع في مفاوضات غير مباشرة في جدة حول اتفاق لتقاسم السلطة في جنوب البلاد.

أهم ملامح الاتفاق

أعلنت وسائل إعلام سعودية اليوم الجمعة "التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي" وقالت إن الاتفاق ينص على تشكيل حكومة مؤلفة من 24 وزيرا، في "حكومة مناصفة ما بين المحافظات الجنوبية والشمالية في اليمن".

بموجب الاتفاق، سيعود رئيس الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن "لتفعيل مؤسسات الدولة" وسيشرف التحالف الذي تقوده السعودية على "لجنة مشتركة" لتنفيذ الاتفاق.

وكالة الأناضول نقلت عن مصدر مطلع أبرز ملامح الاتفاق الذي تم التوافق عليه في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس في العاصمة السعودية الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

المصدر قال إن الاتفاق الذي ستشرف السعودية على تطبيق بنوده، أكد على عودة الحكومة الحالية إلى عدن خلال 7 أيام من يوم التوقيع على الاتفاق المزمع التوقيع عليه في اليومين القادمين.

يتضمن الاتفاق التزاما من قبل الأطراف الموقعة عليه بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الدولي 2216، اضافة الى مقررات مؤتمر الرياض الذي عقد نهاية 2015.

بحسب المصدر فان الاتفاق أكد على عودة جميع مؤسسات الدولة وكافة السلطات إلى العاصمة المؤقتة عدن، والشروع في دمج كافة التشكيلات العسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية.

يقضي الاتفاق بتشكيل حكومة كفاءات سياسية بمشاركة المجلس الانتقالي والقوى الجنوبية الأخرى بعد 45 يوما من تنفيذ الشقين العسكري والأمني ويسمي رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة الجديدة.

نص الاتفاق في أحد بنوده على إشراك المجلس الانتقالي في وفد الحكومة الشرعية لمفاوضات الحل السياسي الشامل الذي ترعاه الأمم المتحدة في اليمن، وستؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في عدن اليوم التالي لإعلانها.

قوات "الحزام الأمني"، التابعة للمجلس الانتقالي والمدعومة إماراتيًا سيطرت على معظم مفاصل الدولة في عدن

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