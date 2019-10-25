البطريرك الراعي يؤيد عون ويدعو لحكومة إنقاذ مصغّرة في لبنان

أعرب البطريرك الماروني في لبنان بشارة بطرس الراعي في بيان عن تأييده لما جاء في كلمة الرئيس ميشال عون بشأن الدعوة للحوار والتفكير في تعديل وزاري.

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البطريرك بشارة الراعي أعرب عن تأييده لحديث عون عن "ضرورة اعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي من خلال الاصول الدستورية المعمول بها".

كما رحب الراعي بدعوة عون "لفتح حوار بناء مع المتظاهرين، ووعده بمحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة والمحاسبة ورفع السرية المصرفية والحصانة عمن يتعاطى الشأن العام".

الراعي طالب في البيان بتشكيل "حكومة مصغرة حيادية كفوءة، تنقذ لبنان وتولّد الثقة لدى المواطنين".

البطريرك اللبناني أشار إلى أن "الحركة الشعبية ومطالبها المحقّة بدأت تعطي ثمارها".

كلمة عون

في وقت سابق الخميس، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه "أصبح من الضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي كي تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، وطبعاً من خلال الأصول الدستورية المعمول بها"، فيما بدا أنها دعوة إلى إجراء تعديل وزاري.

عون: النظام، أيها الشباب، لا يتغير في الساحات.

عون: صحيح أن نظامنا بات بحاجة الى تطوير، لأنه مشلول منذ سنوات وهو عاجز عن تطوير نفسه، ولكن هذا الأمر لا يحصل إلا من خلال المؤسسات الدستورية.

بدوره، أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري عبر "تويتر" أنه اتصل بعون وأبدى ترحيبه بالدعوة لإعادة النظر بالواقع الحكومي.

اتصلت بفخامة رئيس الجمهورية ورحبت بدعوته الى ضرورة اعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي من خلال الآليات الدستورية المعمول بها. @LBpresidency — Saad Hariri (@saadhariri) October 24, 2019

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط دعا في تغريدة عبر تويتر، إلى "الإسراع في التعديل الحكومي، والدعوة لاحقا إلى انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي".

بعد سماع كلمة الرئيس عون وبما اننا في نفس هذا المركب الذي يغرق وكون نشاطره الخوف من الانهيار الاقتصادي نجد ان أفضل حل يكمن في الإسراع في التعديل الحكومي والدعوة لاحقا الى انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي pic.twitter.com/oYRH3GeJTM — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) October 24, 2019

مظاهرات تطالب برحيل النخبة الحاكمة

يشهد لبنان تظاهرات احتجاجية حاشدة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول، تطالب برحيل الطبقة السياسية ومحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة.

رغم إقرار السلطات خطة إصلاح الإثنين، إلا أنها لم تتمكن من احتواء غضب الشارع الناقم على الطبقة السياسية وسوء ادارتها للأزمات الاقتصادية وفسادها وعجز الحكومات المتلاحقة عن تحسين البنى التحتية والخدمات الرئيسية.

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