أردوغان يطالب ترمب بتسليم "مظلوم" إلى تركيا

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة، تسليم بلاده قائد ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية، وفق مقابلة تلفزيونية أجراها، الخميس.

وتطرق أردوغان إلى آخر تطورات عملية نبع السلام، والتفاهمات السياسية حيالها، مؤكداً أن بلاده ستتخذ قراراتها حيال التقدم في مناطق جديدة، وفق المستجدات.

أبرز ما قاله الرئيس التركي

يجب على واشنطن تسليمنا "الإرهابي" الملقب بـ"مظلوم"، المطلوب لدى سلطاتنا بالنشرة الحمراء.

وزارة العدل التركية ستقدم طلبا للولايات المتحدة لتسليمها القيادي مظلوم.

أبلغنا الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب انزعاجنا من تبادل إدارته الرسائل مع "مظلوم عبدي".

تركيا ليست عدوة للأكراد، فهم أخوتنا ومشكلتنا مع "الإرهابيين".

ينبغي الإسراع في نزع الأسلحة الثقيلة في سوريا أو تسليمها إلى تركيا كونها عضواُ في الناتو.

لا توجد عبارة التفاوض ولا التفاهم مع الوحدات الكردية "الإرهابية" في الاتفاق التركي الأمريكي.

الأمريكيون يقولون لا تدخلوا مدينة عين العرب والروس يقولون ادخلوها ونحن سنتخذ قرارنا وفق المستجدات.

سيكون للجيش التركي دور المراقبة في منبج وعين العرب شمال شرق حلب.

أنشأنا ممرا للسلام بعمق 10 كيلومترات في المنطقة الممتدة من تل أبيض إلى جرابلس شمال سوريا.

الولايات المتحدة الأمريكية، لم تف بوعودها حيال إخلاء مدينة منبج من "الإرهابيين".

الاتفاق المبرم بين أنقرة وموسكو، ينص على قيام روسيا والنظام السوري بطرد "الإرهابيين" من تل رفعت.

تركيا تخطط لمشاريع تنموية وإقامة المستشفيات والمدارس في المنطقة الآمنة بسوريا.

مظلوم عبدي قائد ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية

تركيا واللاجئون

لا توجد نسبة نهائية للسوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم.

أكرر وأقول إذا فتحنا الأبواب صوب أوربا سيغادر كثير منهم بنسبة كبيرة.

هناك أعداد كبيرة من السوريين تحب تركيا ولا ترغب في مغادرتها.

الأوربيون لا يوفون بوعودهم، وفي 2015 تلقينا وعوداً لم تنفذ على الشكل المطلوب.

تلقينا 3 مليارات دولار فقط، في حين أن إجمالي ما أنفقناه تجاوز 40 مليار دولار.

العالم ما زال يواصل على مدار 8 سنوات ونصف السنة صمته حيال المأساة السورية.

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