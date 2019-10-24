مصر تقبل دعوة أمريكية لاجتماع مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة

وافقت مصر على عقد لقاء مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة، فيما شدد رئيس الوزراء الإثيوبي لهجته حيال القضية محذرًا من أنه لا يمكن وقف إقامة المشروع.

ومؤخرا تصاعدت التوترات بين القاهرة وأديس أبابا بعد فشل الجولات الأخيرة من المحادثات هذا الشهر في التوصل إلى اتفاق حول السد الذي سينتهي العمل به قريبًا.

وتقول القاهرة إن البلدين على خلاف بشأن تشغيل السد وملء خزانه.

والثلاثاء، قال رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد أمام برلمان بلاده إنه "لا يمكن لأي قوة من جانب مصر أن توقف بناء إثيوبيا للسد. ربع الشعب الإثيوبي من الفقراء والشباب ويمكننا بالتالي أن نجهز الملايين إذا كان ذلك ضروريًا".

وأكد آبي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام لهذا العام لجهوده الرامية إلى معالجة التوترات مع إريتريا المجاورة، أن المفاوضات ستكون أفضل وسيلة لحل القضية.

كسر الجمود

وافقت مصر على دعوة الولايات المتحدة للاجتماع، بعد حضها على وساطة دولية لكسر الجمود في المحادثات التي استمرت سنوات. لكن إثيوبيا رفضت حتى الآن الدعوة خارج إطار الوساطة.

القاهرة قالت في بيان إنها قبلت دعوة للقاء وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن لمحاولة كسر الجمود، ولم يحدد بيان وزارة الخارجية المصرية موعد انعقاد الاجتماع.

لم يصدر عن أديس أبابا أو الخرطوم أي تعليق بشأن دعوة الولايات المتحدة.

"محادثات بناءة"

يقول خبراء إن دول حوض النيل الثلاث قد تنجر إلى مواجهة ما لم يتم حل الخلاف قبل بدء تشغيل السد أواخر العام المقبل. لكن آخرين قللوا من إمكان اندلاع أزمة مسلحة.

وليام دافيسون المحلل في مجموعة الأزمات الدولية قال "تشير تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي إلى الشعور العميق تجاه الضفة الزرقاء في إثيوبيا، حيث يشعر الناس أنهم محرومون من مواردهم الخاصة".

دافيسون أضاف "لكن في النهاية هناك إمكانية ضئيلة جدًا بأن يؤدي الخلاف إلى نزاع، وكما قال آبي أحمد، التعاون هو الحل الأمثل للجميع".

الأسبوع الماضي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه سيلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي في روسيا ليناقش معه القضية. ويحضر الزعميان قمة روسية أفريقية في سوتشي افتتحت الأربعاء.

دافيسون قال "بالنظر إلى الخلاف المتجدد بين بلديهما، يمكن أن يساعد السيسي وآبي في تمهيد الطريق لمفاوضات بناءة خلال اجتماعهما في سوتشي في أول قمة روسية أفريقية".

سد النهضة الإثيوبي

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