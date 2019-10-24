الميزانية لا تسمح.. مصر تبرر تعاملها مع أمطار أودت بحياة 19 شخصا

تسببت الظروف الجوية المصحوبة بالأمطار الغزيرة، التي ضربت مصر بدءًا من الثلاثاء الماضي، في مصرع 19 شخصًا في 7 محافظات، وفق مصدر حكومي.

ضحايا الأمطار

صحيفة الأهرام المملوكة للدولة قالت عبر موقعها الإلكتروني، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إن "الأسباب المباشرة للوفاة تنوعت ما بين حوادث الطرق (9 ضحايا)، والصعق بالكهرباء (7 ضحايا)، والغرق (ضحيتان)، إضافة إلى السقوط من أعلى سطح منزل أثناء كسح مياه الأمطار (ضحية واحدة)".

حالات الوفاة جاءت كالآتي: القاهرة (حالة واحدة)، الجيزة (4 حالات)، بني سويف (حالة واحدة)، شمال سيناء (حالتان)، كفر الشيخ (4 حالات)، الشرقية (حالة واحدة)، الغربية (6 حالات)، وفق المصدر ذاته.



"الميزانية لا تسمح"

الحكومة المصرية قالت، الأربعاء، إن بناء شبكة لتصريف الأمطار في المدن المصرية يتكلف مليارات الجنيهات وهو أمر لا تسمح به الميزانية.

الحكومة قالت إن معظم الدول "لا تنفذ هذه الشبكات باهظة التكاليف خصوصًا عندما لا تتعرض لمثل هذه الظروف الجوية الصعبة إلا لفترات نادرة كل عام أو اثنين"، إذ يتم التعامل الفوري مع مثل هذه الأزمات، بهدف التخفيف من الآثار الناجمة، و"هو ما حدث بالفعل من الأجهزة المحلية".

الحكومة: مسؤولو المحليات على مستوى المحافظات قاموا قبل أيام بتطهير جميع شبكات الصرف بالشوارع، كما توافرت كميات من المعدات وسيارات شفط المياه بالمواقع المتأثرة.





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