الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل جديدة عن ضحايا الشاحنة الـ39

قالت الشرطة البريطانية، الخميس، إن 39 قتيلا عثر عليهم داخل شاحنة قرب لندن، هم مواطنون صينيون على الأرجح، في حين استجوبت سائق الشاحنة المحتجز للاشتباه بالقتل.

وعثرت الشرطة على جثث 31 رجلا وثماني نساء أمس الأربعاء في حاوية شاحنة بمنطقة صناعية في جرايز على بعد نحو 32 كيلومترا إلى الشرق من لندن.

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السفارة الصينية في لندن قالت في بيان "بقلوب مكلومة، نتابع تقارير وفاة 39 شخصا في إسيكس بإنجلترا" مضيفة أنها تسعى لمزيد من التوضيح من الشرطة.

شرطة إسيكس قالت في بيان "كل جثة من التسع والثلاثين ستخضع لعملية تشريحية كاملة للوقوف على سبب الوفاة قبل أن نتحرك لتحديد هوية كل فرد داخل الشاحنة"، مشيرة إلى أن العملية ستستغرق وقتا.

الشرطة ألقت القبض على سائق الشاحنة وهو من أيرلندا الشمالية ويبلغ من العمر 25 عاما ومحتجز حاليا. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن الشرطة داهمت منزلين في أيرلندا الشمالية في إطار التحقيق.

الشرطة ذكرت أن الشاحنة وصلت إلى مرفأ في إسيكس بجنوب إنجلترا بعد أن سافرت من زيبروغ في بلجيكا وعُثر على الجثث بعد منتصف الليل.

النيابة البلجيكية فتحت أيضا تحقيقا للكشف عن الجهات المنخرطة في تحركات الشاحنة في الأراضي الأوربية، بالتنسيق مع الجانب البريطاني.

محققون بلجيكيون قالوا إنه "لم يتضح بعد تاريخ ركوب الضحايا الحاوية وما إذا كان ذلك قد حدث في بلجيكا".

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال إن نبأ العثور على الجثث أصابه بالفزع وإنه يتلقى معلومات بانتظام عن مسار التحقيق الذي يركز على تهريب البشر.

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