الأحزاب العربية بإسرائيل ترفض التفاوض معها بشكل منفرد

قال أيمن عودة رئيس القائمة العربية بالكنيست الإسرائيلي إنه لن يجري أي حوار مع بيني غانتس المكلف بتشكيل الحكومة، دون أن يكون حزب التجمع الوطني الديمقراطي، جزءا من هذا الحوار.

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صحيفة "هآرتس" العبرية نقلت عن عودة، الذي يرأس الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، قوله إن "القائمة المشتركة ستخوض أي حوار ككتلة واحدة، ولن تسمح لغانتس بتفتيتها".

عودة: إن أراد غانتس مخاطبة القائمة المشتركة فيمكنه التواصل معي، لكن بما أنه اختار أن يتصل بقادة الأحزاب التي تشكل القائمة، فلا يحق له أن يتجاهل أحدها.

عودة: حتى لو كان التجمع الوطني الديمقراطي رفض التوصية بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة، فالأحزاب اليمينية الإسرائيلية رفضت التوصية بتكليفه لكنه اتصل بقادتها.

عودة كشف أن القائمة المشتركة حال دخلت في مفاوضات مع غانتس، حول تشكيل الحكومة ستطالب بإلغاء "قانون كيمينتس"، الذي ينص على وضع آليات لتسريع تدمير آلاف البيوت العربية في إسرائيل بذريعة ما يسمى "عدم الترخيص" ورفع قيمة الغرامات على أصحابها.

عودة قال إن القائمة المشتركة ستطالب أيضاً بإلغاء قانون "القومية" الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، ويشجع الاستيطان" في الضفة الغربية.

قانون القومية يحصر "حق تقرير المصير" في إسرائيل على اليهود، ويعتبر "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل".

عودة أضاف أن تحالفه سيطالب غانتس كذلك بتغيير النهج السياسي للحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بعملية السلام مع الفلسطينيين، إضافة إلى تعزيز مكافحة الجريمة المنتشرة في صفوف الفلسطينيين في إسرائيل.

قتل أكثر من 75 فلسطينيا في إسرائيل في جرائم قتل منذ بداية عام 2019.

رئيس التجمع الوطني الديمقراطي مطانس شحادة قال إن "غانتس، حاول تفتيت القائمة عبر التواصل مع بعض مركباتها".

شحادة شدد على أن القائمة "لا تستمد شرعيتها من غانتس أصلا، فهو ليس مصدر الشرعية، بل شعبنا"، في إشارة لفلسطيني الداخل، الذين يمثلون نحو 21 في المئة من سكان إسرائيل.

شحادة طالب "غانتس أن يتعامل مع القائمة المشتركة كقائمة واحدة"، قائلا إن غانتس يسعى إلى استخدام "القائمة المشتركة" كأداة لتخويف اليمين الإسرائيلي من إمكانية تشكيل حكومة مدعومة من العرب، للضغط على الليكود للدخول في حكومة وحدة مع تحالفه "أزرق-أبيض".

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