هنية: غزة لن تتوانى في دعم الأقصى لإحباط المخططات الإسرائيلية

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، أن غزة لن تتوانى في دعم الأقصى.

وقال هنية إن غزة رغم أعدائها وحصارها ومحاولات إشغالها بهمومها الداخلية فإن عيونها على القدس، وهي جاهزة لتطلق كل الشرارات لإحباط "مخططات الصهاينة" في الأقصى.

أبرز تصريحات هنية