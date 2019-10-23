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سياسة

مصر: مصدر يكشف تفاصيل تعذيب سياسيين داخل سجن العقرب

أحمد عارف (يمين) وجهاد الحداد وعصام سلطان
أحمد عارف (يمين) وجهاد الحداد وعصام سلطان
22/10/2019

كشفت مصادر من داخل سجن العقرب المصري أن إدارة السجن تقوم منذ يومين بتعذيب جسدي ونفسي ضد عدد كبير من السجناء، بعد قيام عدد منهم بإضراب عن الطعام احتجاجا على تردي الظروف الإنسانية.

التفاصيل
  • الإجراءات شملت الاعتداء بالضرب والحبس الانفرادي مع التقييد الخلفي بالسلاسل ووضع العصابات على الأعين لعدد من السياسيين وكوادر جماعة الإخوان المسلمين شملت كلا من جهاد الحداد، عصام سلطان، أحمد عارف، خليل العقيد، مصطفى عبد العظيم، عمرو زكي.
  • بحسب مصدر "الجزيرة مباشر" فإن الإجراءات شملت أيضا تجريد عدد من المعتقلين من الملابس والأغطية وفرش النوم ومنع الدواء والزيارة والتريض.
  • المصدر أضاف أن سلطات السجن تعمدت إهمال النظافة داخل الزنازين ودورات المياه، الأمر الذي أدى لتفشي عدد من الأمراض الجلدية والالتهابات في ظل حالة من الإعياء الشديد ونقص الوزن لدى المعتقلين.
  • المصدر أفاد أن هذه الإجراءات جاءت في صورة عقاب جماعي للمعتقلين السياسيين في سجن العقرب عقب "إظهار المعتقلين أمانيهم بسقوط الرئيس عبد الفتاح السيسي" وتضامنهم مع دعوات التظاهر الأخيرة في مصر.
أوضاع "مآساوية"
  • منصة "نحن نسجل" الحقوقية الدولية التي تهتم بتوثيق الانتهاكات قالت، أمس الإثنين، إن القيادي السابق بحزب الحرية والعدالة أحمد عارف، والمحامي والبرلماني السابق عصام سلطان، تعرضوا للتعذيب على يد المقدم مروان حامد وهو ضابط بجهاز الأمن الوطني.
  • المنصة أضافت أن حامد عاقب عارف بعد اعتراضه على تعامل إدارة السجن "غير الإنساني" مع أحد المحتجزين وحرمانه من حقه في العلاج الطبي، وهو ما دفعه للدخول في إضراب عن الطعام.
  • عصام سلطان واجه نفس المصير بعد أن طالب بحقه في العلاج كونه يعاني من عدة مشكلات صحية، بحسب "نحن نسجل".

خلفيات
  • يواجه الآلاف من المحتجزين السياسيين في السجون المصرية خطر الموت على وقع تعرضهم للتعذيب واحتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم.
  • تتهم منظمات حقوق الإنسان الدولية السلطات المصرية بتعذيب المعتقلين وعدم توفير محاكمات عادلة لهم، لكن الحكومة المصرية تنفي وجود معتقلين سياسيين، وتؤكد مراعاتها لقوانين حقوق الإنسان بشكل دائم.
المصدر : الجزيرة مباشر
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