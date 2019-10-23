مصر ترفض تلويح آبي أحمد بـ"الحرب" لحماية سد النهضة

أعلنت مصر، مساء الثلاثاء، رفضها تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، والتي لوح بـ"إمكانية خوض حرب" لحماية سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، أكدت فيه قبولها دعوة واشنطن لحوار ثلاثي يشمل أديس أبابا والخرطوم.

وكان إعلام إثيوبي محلي، نقل عن رئيس الوزراء آبي أحمد، بأن "الحرب لا يمكن أن تكون حلا. إذا لزم الأمر، يمكن لإثيوبيا حشد مليون شخص (..) لا يمكن لأي قوة أن تمنع إثيوبيا من بناء السد".

بيان الخارجية المصرية

أعربت الخارجية عن "صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نُقلت إعلامياً ومنسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، إذا ما صحت".

أضافت أنها "تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالاً بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة".

ذكر البيان بأن مصر تعتبر هذا الأمر مستغربا، كونه "لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية"، واعتبرت ذلك "مخالفاً لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي".

قالت الخارجية إن بلادها "لم تتناول هذه القضية في أي وقت إلا من خلال الاعتماد على أُطر التفاوض وفقاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف".

تابعت: "بل دعت وحرصت دوماً على التفاوض كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة بين الدول الثلاث، وذلك بكل شفافية وحُسن نية على مدار سنوات طويلة".

أعربت القاهرة عن دهشتها إزاء تلك التصريحات، والتي تأتي بعد أيام من حصول رئيس الوزراء الإثيوبي على جائزة نوبل للسلام، وحفاوتها بها.

قالت: "كان من الأحرى أن يكون هذا الأمر يدفع الجانب الإثيوبي إلى إبداء الإرادة السياسية والمرونة وحُسن النوايا نحو الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل يراعي مصالح الدول الثلاث الشقيقة مصر وإثيوبيا والسودان".

تابعت: "لا يمكن التعامل مع قضية بهذا القدر من الحساسية والتأثير علي مقدرات الشعوب الثلاثة استناداً لوعود مرسلة".

كشفت مصر عن تلقيها "دعوة من الإدارة الامريكية، في ظل حرصها على كسر الجمود الذي يكتنف مفاوضات سد النهضة، لاجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن"، مؤكدة أنها قبلت تلك الدعوة، دون تفاصيل عن موعد انعقادها.

سد النهضة الإثيوبي

ولم يتسن الحصول على تعليق حول البيان المصري، من السلطات الإثيوبية، التي ترفض وجود طرف رابع في مفاوضات سد النهضة.