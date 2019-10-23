مصر: الأمطار تعطل الدراسة ووفاة طفلة صعقا بالكهرباء [فيديو]

أعلنت الحكومة المصرية تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، الأربعاء، في 3 محافظات بينها العاصمة، إثر أمطار غزيرة شهدتها، الثلاثاء، وتوقعات بطقس سيء الساعات المقبلة.

فيما لقيت طفلة في التاسعة من عمرها مصرعها، متأثرة بإصابتها بصعق كهربائي تعرضت له نتيجة ماس أحدثته الأمطار التي سقطت فوق عمود إنارة بالحي الرابع عشر، بدائرة قسم شرطة ثان بالعاشر رمضان، بمحافظة الشرقية.

تعطيل الدراسة

بيان لمجلس الوزراء المصري، مساء الثلاثاء، قال "تقرر تعطيل الدراسة غدا بكل من محافظات (القاهرة الكبرى) القاهرة والجيزة (غرب القاهرة) والقليوبية (شمال العاصمة)، بجميع المدارس والجامعات".

الحكومة أرجعت التعطيل إلى "تقارير تلقاها مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة، الأربعاء، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم".

جاء القرار الحكومي بعد وقت قصير من تكدس أمطار غزيرة في مناطق بالقاهرة بعضها مؤدي للمطار الرئيسي للبلاد، وفق صور تناقلتها منصات التواصل الاجتماعي.

تأخر إقلاع طائرات

وزارة الطيران المدني قالت في بيان لها إنه "نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الأمطار، تقرر إعفاء العملاء المسافرين على رحلاتها، مساء الثلاثاء، والتي شهدت تأخير، من أية غرامات أو فروق تغيير مواعيد الحجز".

الوزارة أرجعت القرار إلى "عدم تمكنهم من اللحاق برحلاتهم لتعطل الطرق المؤدية للمطار".

شركة ميناء القاهرة الجوي قررت غلق صالة وصول الرحلات الداخلية في المطار "بسبب تراكم مياه الأمطار الغزيرة داخل الصالة، وانخفاض الصالة عن الأرض بعدة أمتار"، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.





غرق شوارع

أدت الأمطار الشديدة التي هطلت خصوصاً على مناطق شرق القاهرة إلى تكدس المياه في العديد من الشوارع الرئيسية ومن بينها نفق على الطريق الرئيسية المؤدية إلى مطار القاهرة ما تسبّب في غلقه، بحسب شهود.

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع للعديد من الشوارع الغارقة في المياه، خصوصاً في منطقتي مصر الجديدة والتجمع الخامس.

نادرا ما تسقط الأمطار في القاهرة التي لا يوجد في شوارعها نظام لصرف مياه المطر.