رئيسا لتونس.. قيس سعيد يؤدي القسم أمام البرلمان ويتسلم مهامه [فيديو]

أدى قيس سعيد، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب في مقر البرلمان بالعاصمة ثم توجه إلى قصر قرطاج لتسلم مهامه رئيسا لتونس رسميًا.

رأس جلسة البرلمان، عبد الفتاح مورو رئيس البرلمان التونسي بالإنابة، والمرشح الرئاسي السابق.

وقال سعيد في كلمة له، بعد تأديته اليمين الدستورية، إن ما حصل في تونس ثورة حقيقية ثقافية غير مسبوقة.

تلا رئيس الجمهورية المنتخب، قيس سعيد، اليمين الدستورية، المنصوص عليها في الدستور التونسي، "أقسم باللّه العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها".

أبرز ما جاء في أول كلمة لرئيس تونس الجديد:

مكافحة الفساد والتأكيد على حقوق المرأة

لا مجال للتسامح بأي مليم واحد من عرق الشعب التونسي، أو التسامح مع أي فلس يخرج من أموالنا دون وجه حق.

علينا الوقوف متحدين في وجه "الإرهاب" والقضاء على أسبابه ورصاصة من إرهابي ستقابل بوابل غير محدود من الرصاص.

لن يقدر أحد على سلب الحرية من الشعب التونسي بعد أن دفع ثمنها غاليًا.

التونسيون والتونسيات بحاجة إلى علاقة ثقة جديدة بين الحكام والمحكومين.

لا مجال للمساس بحقوق المرأة وما أحوج المرأة إلى مزيد من دعم حقوقها خاصة الاقتصادية.

من كان يهزه الحنين للعودة إلى الوراء فهو يلهث وراء سراب ويسير ضد مجرى التاريخ.

هناك من عبّر عن رغبته في التبرع بيوم عمل كل شهر على مدار 5 سنوات حتى تفيض خزائن الدولة ونتخلص من الديون والقروض.

مراسم تنصيب الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد في مجلس نواب الشعب #تونس #قيس_سعيد https://t.co/veAuL0m4Wr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 23, 2019

القضية الفلسطينية

تونس ملتزمة بكل القضايا العادلة وأولها قضية شعبنا في فلسطين.

ستبقى فلسطين في وجدان كل أحرار تونس منقوشة في صدورهم، والحق الفلسطيني لن يسقط بالتقادم.

القضية الفلسطينية ستبقى في وجدان التونسيين وهذا الموقف ليس ضد اليهود بل هو ضد الاحتلال.

الكل حر في خياراته وقناعاته ومرافق الدولة يجب أن تبقى خارج الحسابات السياسية.

الدولة التونسية ملتزمة بكل معاهداتها الدولية وإن كان من حقها تطويرها بشكل يراعي مصالح الشعب وكل الأطراف.

ستبقى تونس منتصرة لكل القضايا العادلة وأولها قضية شعبنا في فلسطين، والحق الفلسطيني لن يسقط بالتقادم كما يتوهم كثيرون.

مسار جديد لتونس

يتسلم الرئيس الجديد مقاليد الحكم لفترة رئاسية مدتها خمس سنوات، ليصبح بذلك ثاني رئيس لتونس يتم انتخابه بصورة ديمقراطية.

مجلس نواب الشعب، أفاد في بيان له الأسبوع الماضي بأن "مكتب البرلمان نظر في القرار الوارد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية 2019.

قرر المجلس عقد الجلسة العامة المخصصة لأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية اليوم الأربعاء.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كانت قد أعلنت رسميًا، فوز سعيّد برئاسة الجمهورية، بعد حصوله على 72.71% من أصوات الناخبين.

مثلت انتخابات الرئاسة خطوة جديدة على مسار انتقال ديمقراطي سلس تشهده البلاد، ويمثل استثناءً مقارنة بدول عربية أخرى شهدت أيضًا احتجاجات شعبية أطاحت بأنظمتها الحاكمة بينها مصر وليبيا واليمن.

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