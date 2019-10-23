دعوات لتأجيل بريكست وجونسون يعلن توقفه لحين التوصل لاتفاق

دعا رئيس مجلس الاتحاد الأوربي دونالد توسك، الثلاثاء، دول الاتحاد إلى الموافقة على تأجيل جديد للموعد المحدد لخروج بريطانيا من التكتل، فيما يعرف بـ "بريكست".

في الوقت ذاته، كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن حكومته ستوقف مشروع التصديق على بريكست، إلى حين التوصل لاتفاق بهذا الخصوص.

تطورات بريكست

توسك أوصى في تغريدة له عبر تويتر، قادة الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوربي، بقبول تأجيل بريكست.

توسك: أقترح أن تتم الموافقة على تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، بإجراء خطّي، من دون الحاجة لعقد قمة أوربية لإقراره.

تغريدة توسك، جاءت بعد موافقة النواب البريطانيين مبدئيًا على قانون تطبيق اتفاق بريكست، ورفضهم خطة جونسون للإسراع في إقرار الاتفاق نفسه.

فرنسا أبدت استعدادها للموافقة على تأجيل "تقني" مدّته "بضعة أيام" يتاح خلالها للبرلمان البريطاني إقرار الاتفاق، ولكنها رفضت أي تمديد يهدف إلى "إعادة التفاوض على الاتفاق".

موقف جونسون

يصرّ جونسون على أنه لا يريد تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، إلى ما بعد المهلة النهائية المحددة في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

بسبب فشله في تأمين الدعم في مجلس العموم للاتفاق الذي توصل إليه مع الأوربيين، كان مجبرًا بحكم القانون البريطاني، على إرسال طلب التمديد.

جونسون طلب في الرسالة تمديد مهلة الخروج حتى 31 يناير/كانون الثاني عام 2020.

حقق جونسون فوزًا كبيرًا عندما صوت مجلس العموم بغالبية 329 صوتًا مقابل 299 للموافقة بشكل أساسي على مشروع قانون تطبيق بريكست.

لكن بعد دقائق فقط، رفض النواب بغالبية 322 صوتًا مقابل 308 اقتراحًا للجدول الزمني يطلب تطبيق القانون خلال ثلاثة أيام للسماح بمغادرة بريطانيا في نهاية الشهر الحالي.

تعهد جونسون بالالتزام بموعد 31 أكتوبر/تشرين الأول، مؤكدًا أن بريطانيا ستكثف الاستعدادات حال الخروج غير المنظم.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في البرلمان (رويترز)

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