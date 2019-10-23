بسبب الحرب.. وفاة طفل تحت سن الخامسة كل 12 دقيقة في اليمن

أودت غارة جوية للتحالف السعودي الإماراتي، بحياة 5 مدنيين بينهم أطفال، في محافظة صعدة شمالي اليمن، وقالت الأمم المتحدة إن طفلًا تحت سن الخامسة، يموت كل 12 دقيقة في اليمن.

من ناحية أخرى، كشفت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن مصرع ستة جنود سعوديين إثر مواجهات مع جماعة الحوثيين في منطقة الحد الجنوبي بالمملكة.

ضحايا مدنيون

مصادر طبية يمنية قالت إن خمسة مدنيين بينهم طفلان، قضوا بقصف للتحالف على سيارة مدنية تقل عائلة في مديرية كتاف، ما أدى لتفحم جميع ركابها.

أخيم شتاينر، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قال إن طفلًا تحت سن الخامسة، يموت كل 12 دقيقة بسبب الحرب في اليمن.

شتاينر، قال إن تلك الحوادث معظمها نتيجة نقص المياه والتغذية الأساسية والرعاية الصحية والأدوية بسبب النزاع.

كانت منظمة "أوكسفام" للإغاثة الدولية، قد أكدت أن 15 مليون يمني، يعانون من انقطاع حاد لإمدادات المياه، ما يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض قاتلة.

1 child under the age of 5 dies every 12 minutes in #Yemen, mostly from lack of water, basic nutrition, healthcare & medicine due to the conflict. Here's why #YemenCantWait & how @UNDP is working together with partners to #BuildPeace. 👉https://t.co/DYISw657Ii pic.twitter.com/mdndPFnM2Z — Achim Steiner (@ASteiner) October 23, 2019

تطورات ميدانية

اللواء في الجيش اليمني، عبد الكريم السدعي، قال إن القوات الحكومية أحبطت محاولة تسلل للحوثيين في صعدة، وقتلت عددًا منهم وكبدتهم خسائر مادية.

السدعي: الجيش اليمني استعاد السيطرة على مشارف مركز مديرية الظاهر بمحافظة صعدة.

السدعي: عمليات الجيش الوطني اليمني، تجري بدعم جوي ومدفعي من التحالف الذي تقوده السعودية.

في محافظة عدن جنوبي اليمن، أصيب اثنان من الميليشيات الانفصالية المدعومة إماراتيًا، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت إحدى دورياتها.

خلفيات