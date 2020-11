بسبب الحرب.. وفاة طفل تحت سن الخامسة كل 12 دقيقة في اليمن

أودت غارة جوية للتحالف السعودي الإماراتي، بحياة 5 مدنيين بينهم أطفال، في محافظة صعدة شمالي اليمن، وقالت الأمم المتحدة إن طفلًا تحت سن الخامسة، يموت كل 12 دقيقة في اليمن.

من ناحية أخرى، كشفت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن مصرع ستة جنود سعوديين إثر مواجهات مع جماعة الحوثيين في منطقة الحد الجنوبي بالمملكة.

1 child under the age of 5 dies every 12 minutes in #Yemen, mostly from lack of water, basic nutrition, healthcare & medicine due to the conflict. Here's why #YemenCantWait & how @UNDP is working together with partners to #BuildPeace. 👉https://t.co/DYISw657Ii pic.twitter.com/mdndPFnM2Z

— Achim Steiner (@ASteiner) October 23, 2019