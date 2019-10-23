الشرطة البريطانية تعثر على 39 جثة داخل شاحنة قرب لندن

أعلنت الشرطة البريطانية العثورعلى 39 جثة، اليوم الأربعاء، داخل حاوية شاحنة قرب لندن يعتقد أنها قدمت من بلغاريا بينما تم توقيف السائق المنحدر من إيرلندا الشمالية (25 عامًا).

جثث في شاحنة

قالت الشرطة، في بيان، إن الجثث تعود لـ 38 شخصا بالغا، ومراهق واحد، ورجحت أن تكون الشاحنة قادمة من بلغاريا، ودخلت البلاد السبت الماضي.

فتحت الشرطة تحقيقا في الواقعة، وصفته بأنه واحد من أكبر التحقيقات في جرائم القتل بالبلاد حسبما نقلت صحيفة (ذا صن) البريطانية.

أفاد بيان صدر عن شرطة إسيكس أنه تم إعلان وفاة الضحايا في مجمع صناعي في مدينة غريز، شرق لندن.

ذكرت الشرطة أن خدمة الإسعاف أبلغت الشرطة قرابة الساعة 01,40 (0040 بتوقيت غرينتش) بعد اكتشاف حاوية شاحنة عثر بداخلها على أشخاص في مجمع ووترغليد الصناعي.

رجل يشعل النار في نفسه أمام مفوضية اللاجئين

من ناحية أخرى قالت متحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن رجلا أشعل النار في نفسه أمام مقر المفوضية في جنيف اليوم الأربعاء مضيفة أن الإسعاف نقلته من المكان.

المتحدثة ليز ثروسيل أوضحت للصحفيين في جنيف أن هوية الرجل وجنسيته غير معلومين لكنه لا يزال على قيد الحياة.

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