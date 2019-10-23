السعودية: تغيير وزاري محدود يشمل الخارجية والنقل

أعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الأربعاء، وزيري الخارجية إبراهيم العساف، والنقل نبيل العمودي من منصبيهما.

التفاصيل

أمر الملك سلمان بتعيين وزير جديد للخارجية هو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، خلفا لابراهيم العساف الذي كان عيّن في منصبه قبل عشرة أشهر فقط.

حسب الأوامر التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية، أمر الملك بإعفاء نبيل العمودي وزير النقل من منصبه، وتعيين صالح بن ناصر الجاسر بدلا منه.

العساف والعمودي

عُين العساف، بحسب الأوامر ملكية نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، وزير دولة في مجلس الوزراء.

كان العساف قد خلف عادل الجبير في منصب وزير الخارجية في ديسمبر/ كانون أول 2018.

العساف كان ضمن الشخصيات السعودية النافذة التي تم توقيفها بأمر ملكي في فندق "ريتز-كارلتون" بالرياض في نوفمبر/تشرين ثان 2017، للتحقيق في اتهامات بفساد مالي.

كما عين نبيل العمودي وزيرا للنقل السعودي في أكتوبر/تشرين أول 2017.

من هو وزير الخارجية الجديد؟