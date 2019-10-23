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سياسة|السعودية

السعودية: تغيير وزاري محدود يشمل الخارجية والنقل

العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان
العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان
23/10/2019

أعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الأربعاء، وزيري الخارجية إبراهيم العساف، والنقل نبيل العمودي من منصبيهما.

التفاصيل
  • أمر الملك سلمان بتعيين وزير جديد للخارجية هو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، خلفا لابراهيم العساف الذي كان عيّن في منصبه قبل عشرة أشهر فقط.
  • حسب الأوامر التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية، أمر الملك بإعفاء نبيل العمودي وزير النقل من منصبه، وتعيين صالح بن ناصر الجاسر بدلا منه.
العساف والعمودي
  • عُين العساف، بحسب الأوامر ملكية نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، وزير دولة في مجلس الوزراء.
  • كان العساف قد خلف عادل الجبير في منصب وزير الخارجية في ديسمبر/ كانون أول 2018.
  • العساف كان ضمن الشخصيات السعودية النافذة التي تم توقيفها بأمر ملكي في فندق "ريتز-كارلتون" بالرياض في نوفمبر/تشرين ثان 2017، للتحقيق في اتهامات بفساد مالي.
  • كما عين نبيل العمودي وزيرا للنقل السعودي في أكتوبر/تشرين أول 2017.
من هو وزير الخارجية الجديد؟
  • وزير الخارجية السعودي الجديد فيصل بن فرحان، شغل منصب سفير بلاده لدى ألمانيا، منذ فبراير/شباط الماضي.
  • شغل فيصل بن فرحان منصب كبير المستشارين في سفارة بلاده لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
  • شغل وزير النقل السعودي الجديد صالح الجاسر، منصب مدير المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية منذ عام 2014. 
     
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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