السعودية.. اعتقال شيخ قبيلة لانتقاده ممارسات هيئة الترفيه

قال حساب "معتقلي الرأي"، المعني بحقوق المعتقلين في السعودية، إن السلطات اعتقلت شيخ قبيلة "عتيبة" فيصل بن سلطان بن جهجاه بن حميد، على خلفية تغريدات انتقد فيها "هيئة الترفيه".
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تأكد لنا خبر #اعتقال_شيخ_قبيلة_عتيبه فيصل بن سلطان بن جهجاه بن حميد، وذلك على خلفية سلسلة تغريدات نشرها أمس وأبدى فيها رأيه بممارسات تركي آل الشيخ عبر هيئة الترفيه. وقد تم إرغامه على حذف التغريدات فور توقيفه.
وهذا حساب الشيخ على تويتر (fsbjhjah) pic.twitter.com/GwPWahTSmL
— معتقلي الرأي (@m3takl) October 22, 2019
🔴 هام
وننشر لكم فيما يلي سلسلة التغريدات التي نشرها الأمير فيصل بن سلطان بن جهجاه بن حميد أمس، والتي تم اعتقاله على خلفية ماجاء فيها من انتقاد لـ #موسم_الرياض وممارسات تركي آل الشيخ⤵️ #اعتقال_شيخ_قبيلة_عتيبه pic.twitter.com/ImE8PVFsMP
— معتقلي الرأي (@m3takl) October 22, 2019
نحذر من تواصل حملة الاعتقالات التعسفية ضد أصحاب الرأي والفكر الحر الذين يرفضون ممارسات تركي آل الشيخ وأساليب الترفيه التي يقوم بنشرها في المجتمع من خلال هيئة الترفيه.
#اعتقال_شيخ_قبيلة_عتيبه و اعتقال #الشاعر_حمود_بن_قاسي_السبيعي ربما لن يكونا آخر اعتقالات ضد منتقدي آل الشيخ! https://t.co/G5TeHA2qq5
— معتقلي الرأي (@m3takl) October 22, 2019