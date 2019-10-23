الجبهة الثورية السودانية: لمسنا جدية حكومة الخرطوم لتحقيق السلام

قالت "الجبهة الثورية" السودانية (تضم عدة حركات مسلحة)، الأربعاء، إنها لمست جدية وإرادة سياسية لدى حكومة الخرطوم، بشكل لافت ومبشر، لإنجاز سلام عادل وشامل في وقت وجيز.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الجبهة، أسامة سعيد بعد يوم من إعلان لجنة وساطة جوبا، تعليق مفاوضات السلام السودانية، مدة شهر، لمنح الأطراف وقتا للمشاورات.

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قال سعيد: "جولة المفاوضات الأولى مع حكومة السودان في جوبا، اتسمت بروح الشراكة، وكانت أقرب للحوار منها إلى المفاوضات التقليدية"، مشيرا إلى أنها "تمهد الطريق للوصول إلى سلام عادل وشامل".

عدد البيان ضمن ما تم التوافق عليه، "ضرورة حشد الدعم الإقليمي والدولي لتنفيذ اتفاق السلام، والتوافق على بنود وأجندة التفاوض في القضايا القومية والمسارات، ومنهجيته".

تابع: "الجبهة الثورية تؤكد استعدادها للجولة القادمة التي تعتبرها جولة حاسمة لتحقيق السلام العادل والشامل تحقيقاً لأهداف الثورة السودانية".

الناطق باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد

وكانت وكالة السودان للأنباء (رسمية)، قد نقلت، أمس الثلاثاء، عن عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق ركن شمس الدين كباشي، تفاؤله بالتوصل إلى سلام شامل خلال الفترة القادمة.

كما نقلت عن رئيس لجنة الوساطة الجنوبية، توت قلواك، تأكيده اقتراب الأطراف السودانية من توقيع سلام شامل سيتم الاحتفال به في جوبا، بعد تعليق المفاوضات الثلاثاء، حتى 21 نوفمبر/تشرين ثاني.

وثيقة وقف إطلاق النار

وقعت الحكومة السودانية الانتقالية وفصائل "الجبهة الثورية"، الإثنين الماضي، إعلانا سياسيا ووثيقة لوقف إطلاق النار، عقب توقيع الحكومة السودانية والحركة الشعبية/ قطاع الشمال جناح عبد العزيز الحلو، على وثيقة تحدد أجندة التفاوض التي تم تقسيمها إلى 3 محاور تتمثل في القضايا السياسية، والمسائل الإنسانية، والترتيبات الأمنية.

الجبهة الثورية السودانية

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