أمريكا ترفع العقوبات عن تركيا والليرة تعزز مكاسبها

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات التي فرضت على وزارتين وثلاثة وزراء أتراك في 14 أكتوبر/تشرين أول الجاري بشكل رسمي.

ما القصة؟

إعلان وزارة الخزانة الأمريكية جاء بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال فيها إنه أصدر تعليماته برفع العقوبات المفروضة على تركيا.

في 14 من الشهر الجاري، أدرجت وزارة الخزانة المالية الأمريكية وزراء الدفاع خلوصي أكار، والداخلية سليمان صويلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ووزارتي الدفاع والطاقة والموارد الطبيعية على لائحة العقوبات.

الخميس الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق عملية "نبع السلام" العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر الإرهابية من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري "المعارضة"، عملية نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، ضد المسلحين الأكراد لإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وبجواره وزير خارجيته مايك بومبيو ومستشاره للأمن القومي روبرت أوبراين ـ رويترز

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن تركيا جعلت وقف إطلاق النار في شمال سوريا دائما مما دفع الولايات المتحدة لرفع العقوبات التي فرضتها في الآونة الأخيرة.

أبرز تصريحات ترمب

أبلغت حكومة تركيا إدارتي في وقت سابق هذا الصباح بأنها ستوقف حملتها وهجومها في سوريا وستجعل وقف إطلاق النار دائما، لكننا ندرك جميعا أن تعريف كلمة دائم في ذلك الجزء من العالم أمر محل شكوك‭‭ ‬‬إلى حد ما.

الولايات المتحدة ستترك لآخرين مهمة القتال على هذه الرمال الشاسعة المخضبة بالدماء.

كم عدد الأمريكيين الذين يتعين سقوطهم قتلى في الشرق الأوسط في خضم هذه الصراعات الطائفية والقبلية القديمة؟

أنا ملتزم بانتهاج مسار مختلف.. مسار يقود إلى النصر لأمريكا.

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