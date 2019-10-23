البث الحي
سياسة

أمريكا ترفع العقوبات عن تركيا والليرة تعزز مكاسبها

الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان (يمين) والأمريكي دونالد ترمب
الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان (يمين) والأمريكي دونالد ترمب
23/10/2019

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات التي فرضت على وزارتين وثلاثة وزراء أتراك في 14 أكتوبر/تشرين أول الجاري بشكل رسمي.

ما القصة؟
  • إعلان وزارة الخزانة الأمريكية جاء بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال فيها إنه أصدر تعليماته برفع العقوبات المفروضة على تركيا.
  • في 14 من الشهر الجاري، أدرجت وزارة الخزانة المالية الأمريكية وزراء الدفاع خلوصي أكار، والداخلية سليمان صويلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ووزارتي الدفاع والطاقة والموارد الطبيعية على لائحة العقوبات.
  • الخميس الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق عملية "نبع السلام" العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر الإرهابية من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري "المعارضة"، عملية نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، ضد المسلحين الأكراد لإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وبجواره وزير خارجيته مايك بومبيو ومستشاره للأمن القومي روبرت أوبراين ـ رويترز

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن تركيا جعلت وقف إطلاق النار في شمال سوريا دائما مما دفع الولايات المتحدة لرفع العقوبات التي فرضتها في الآونة الأخيرة. 

أبرز تصريحات ترمب
  • أبلغت حكومة تركيا إدارتي في وقت سابق هذا الصباح بأنها ستوقف حملتها وهجومها في سوريا وستجعل وقف إطلاق النار دائما، لكننا ندرك جميعا أن تعريف كلمة دائم في ذلك الجزء من العالم أمر محل شكوك‭‭ ‬‬إلى حد ما.
  • الولايات المتحدة ستترك لآخرين مهمة القتال على هذه الرمال الشاسعة المخضبة بالدماء.
  • كم عدد الأمريكيين الذين يتعين سقوطهم قتلى في الشرق الأوسط في خضم هذه الصراعات الطائفية والقبلية القديمة؟
  • أنا ملتزم بانتهاج مسار مختلف.. مسار يقود إلى النصر لأمريكا.
الليرة التركية تعزز مكاسبها
  • عززت الليرة التركية مكاسبها، الأربعاء، بعد إعلان ترمب رفع العقوبات المفروضة على تركيا.
  • كانت الليرة قد ارتفعت في الأيام الأخيرة مع انحسار التهديد بفرض مزيد من العقوبات الأمريكية.
  • سجلت الليرة 5.7325 مقابل الدولار الأمريكي 4.11 بتوقيت غرينتش، مرتفعة نحو 1.3% عن مستوى إغلاق، أمس الثلاثاء، البالغ 5.8100 ليرة ومتفوقة على سائر عملات الأسواق الناشئة.
  • صعد مؤشر الأسهم الرئيسي 1.94% عند الإغلاق اليوم، في حين تقدم مؤشر قطاع البنوك التركي 2.27%.
     
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

الأرقام لا تكذب.. ترمب يواجه معارضة متزايدة من الجمهوريين لرفضه الاعتراف بفوز بايدن

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب- البيت الأبيض 20 نوفمبر (رويترز)

اتصال هاتفي بين أردوغان والملك سلمان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

بعد عشرات السنوات في السجن والمراقبة.. جاسوس إسرائيلي يحصل على حرية مغادرة أمريكا

الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد (رويترز)

تقرير: هل يستطيع ترمب قلب نتيجة التصويت الشعبي؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)
الأكثر قراءة

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

"لسنا حزبا بل دولة".. مرشح حزب مستقبل وطن يهدد مصريين (فيديو)

فرز الأصوات بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في القاهرة (رويترز)