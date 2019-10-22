ليبيا.. تجدد الاشتباكات بطرابلس والمدعي العسكري يأمر بالقبض على حفتر

أصدر المدعي العام العسكري في ليبيا، أوامر بالقبض على اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وثلاثة آخرين، على خلفية عمليتي "خطف وقتل لمواطنين"، فيما تجددت الاشتباكات اليوم جنوبي طرابلس.

قال مراسل الجزيرة، إن الاشتباكات تجددت، صباح اليوم الثلاثاء، بين قوات حكومة الوفاق (المعترف بها دوليًا)، وقوات حفتر بمحوري اليرموك والخلاطات في جنوب العاصمة طرابلس.

المراسل: الطيران التابع لقوات حفتر قصف موقعًا لقوات حكومة الوفاق داخل قاعدة معيتيقة شرقي طرابلس.

أمس الإثنين، قال مصدر عسكري من قوات حكومة الوفاق، إنها شنت هجومًا على قوات حفتر بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في محوري اليرموك وعين زارة في جنوب طرابلس.

المصدر أضاف أن قوات حفتر لم تعد تسيطر إلا على بعض المواقع المحدودة في هذين المحورين. كما أشار إلى اندلاع اشتباكات متقطعة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة من حين إلى آخر في محور الخلاطات جنوبي العاصمة.

منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت حفتر والقوات التابعة له بالاستخفاف بحياة المدنيين من خلال هجمات عشوائية أو غير متناسبة ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية.