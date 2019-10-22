لبنان.. تواصل الاحتجاجات رغم إقرار الحكومة حزمة إصلاحات الحريري

تواصلت الاحتجاجات في لبنان اليوم الثلاثاء ولليوم السادس على التوالي، وذلك رغم مصادقة الحكومة أمس على حزمة إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة، قوبلت برفض من المتظاهرين.

إسقاط النظام وتشكيل حكومة تكنوقراط

أكد محتجون في لبنان اليوم أنهم مستمرون في إضراب عام للمطالبة بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن الطائفية.

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه تم صباح اليوم إعادة فتح عدد من الطرق بينما رفض محتجون فتح طرق أخرى.

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الليلة الماضية أن دوام اليوم "خاضع لظرف كل موظف وللتطورات على الأرض" بعدما كانت أعلنت إضرابًا عامًا حتى مساء أمس.

الرابطة قالت إنها "بصدد تقييم البنود التي تعني الموظفين في الورقة الإصلاحية ومشروع الموازنة وبناء على ذلك ستقوم بتحديد الخطوات والتحركات المقبلة".

كان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أعلن أن مجلس الوزراء أقر أمس موازنة 2020 بعجز 0.6% ومن دون ضرائب جديدة.

كذلك أعلن أن الحكومة صادقت على خفض 50% من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، ووعد بإقرار مشروع قانون لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد، كما أعلن إلغاء وزارة الإعلام ودمج عدد من المؤسسات.

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وصف موازنة عام 2020 بأنها "انقلاب اقتصادي" بالنسبة للبنان.

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري

المحتجون يردون على إصلاحات الحريري