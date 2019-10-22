لبنان: المتظاهرون يرفضون الإصلاحات ويواصلون الاحتجاجات لليوم السادس

تتواصل الاحتجاجات في لبنان، الثلاثاء، لليوم السادس على التوالي للمطالبة باستقالة الحكومة رغم خطة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها رئيس الحكومة سعد الحريري، الإثنين، لتهدئة الشارع.

ان الإصلاحات التي اعتمدت هي مخدرات واهية لبعض الوقت وان بيع القطاع العام جريمة وقد رفضناها بالامس .الى متى يا شيخ سعد ستبقى على هذا التفاهم الذي دمر العهد ويكلفنا من رصيدنا في كل يوم .أليس افضل تعديل الحكومة واخراج رموز الاستبداد والفساد منها .وان التعرض للمتظاهرين خط أحمر pic.twitter.com/tTAg0NHqrr

— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) October 22, 2019