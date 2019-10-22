كندا.. رئيس الوزراء يحتفظ بمنصبه بأغلبية ضئيلة في البرلمان

فاز رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بولاية ثانية، لكن حزبه الليبرالي حصل على أغلبية ضئيلة في البرلمان ما يجعله في حاجة لدعم حزب صغير لتشكيل حكومة والبقاء في الحكم.

فوز حزب ترودو

احتفظ الحزب الليبرالي بزعامة جاستن ترودو بالسلطة بعد معركة انتخابية شهدت منافسة شديدة لكن حكومة أقلية ستتشكل وستحتاج دعما في البرلمان من حزب أصغر يميل إلى اليسار.

وفقًا لهيئة الانتخابات الاتحادية الكندية، حصل الحزب الليبرالي على 156 من إجمالي 338 مقعدا في البرلمان، وهي اقل بكثير من عدد المقاعد المطلوبة لليبراليين لتشكيل ثاني حكومة أغلبية على التوالي، وهو 170 مقعدا على الأقل.

في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، قال ترودو لمؤيديه في مونتريال "لقد فعلتموها أصدقائي.. تهانينا" فين حين كان منافسوه الرئيسيون يقرون بالهزيمة.

تراجع التأييد الشعبي لترودو الذي تولى السلطة عام 2015 بعد ظهوره في صور قديمة بوجه أسود وبسبب تعامله مع قضية فساد لإحدى الشركات، وسيكون عليه الآن الاعتماد على الحزب الديمقراطي الجديد لتمرير التشريعات الرئيسية.

حكومات الأقلية لا تنجح في كندا

على الرغم من فوز الحزب الديمقراطي الجديد بعدد 24 مقعدًا فقط، وهو عدد أقل بكثير من 44 مقعدًا التي فاز بها في انتخابات عام 2015، فإنه ربما يمارس نفوذًا كبيرًا في حكومة ترودو المقبلة.

تزامنًا، مع ذلك أقرّ خصمه المحافظ أندرو شير بالخسارة وهنأ رئيس الوزراء لكنه اعتبر أن "قيادته متضررة ووقته في الحكومة سينتهي قريبًا"، مضيفًا "عندما تأتي هذه اللحظة، سيكون المحافظون مستعدين".

من النادر أن تظل حكومات الأقلية في كندا بالسلطة لأكثر من عامين ونصف العام، ويقدر الخبراء معدل عمر حكومات الأقلية في كندا بين 18 و24 شهرًا.

ينبغي على ترودو تشكيل حكومة جديدة وإعداد برنامجه التشريعي ثم إخضاعه لتصويت البرلمان الجديد، الذي سيكون بمثابة تصويت ثقة بحكومة الأقلية.

قبل صدور النتائج النهائية، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة بفوز ترودو "الرائع الذي حققه بعد معركة شاقة".

ترمب قال إنه سيواصل تعاونه مع ترودو الذي كانت علاقاته به معقدة أحياناً منذ قمة مجموعة السبع عام 2018 في كندا.