كندا.. رئيس الوزراء يحتفظ بمنصبه بأغلبية ضئيلة في البرلمان

فاز رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بولاية ثانية، لكن حزبه الليبرالي حصل على أغلبية ضئيلة في البرلمان ما يجعله في حاجة لدعم حزب صغير لتشكيل حكومة والبقاء في الحكم.

Congratulations to @JustinTrudeau on a wonderful and hard fought victory. Canada is well served. I look forward to working with you toward the betterment of both of our countries!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2019