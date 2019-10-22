رئيس الوزراء الإثيوبي: سنحشد الملايين إذا اضطررنا لحرب بشأن سد النهضة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الثلاثاء، إنه إذا اضطرت بلاده إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فيمكنهم حشد الملايين من أجل المواجهة.

جاءت تصريحات أحمد خلال استجواب في البرلمان الإثيوبي، ونقلتها وكالة أسوشييتد برس الأمريكية.

ماذا قال

الحرب لا يمكن أن تكون حلا، وإذا لزم الأمر يمكننا حشد مليون شخص، ولا يمكن لأي قوة أن تمنعنا من بناء السد.

الحروب لن تفيد أي طرف لا مصر ولا السودان ولا إثيوبيا.

سد النهضة سوف يُستكمل بطريقة لن تضر بدول حوض النيل ولا رغبة لدينا في الإضرار بالمصريين.

المفاوضات وحدها كفيلة بحل الخلاف الراهن وتجاوز تعثر المفاوضات الخاصة بسد النهضة.

يجب التأكيد على أنه ما من قوة قادرة على جعل إثيوبيا توقف بناء سد النهضة الحيوي والمفصلي للبلاد.

إثيوبيا مصممة على إنهاء مشروع سد النهضة، الذي بدأه القادة السابقون، لأنه مشروع ممتاز.

إثيوبيا ستواصل بناء السد بغض النظر عن المخاوف التي لا أساس لها، والتهديدات العسكرية التي يطلقها إخواننا المصريون عبر منابر إعلامية.

التأخير في بناء سد النهضة، كان سببه الأساسي مشاكلنا الخاصة، كان لزاما علينا أن ننهي العمل بالسد قبل سنوات ماضية.

من المقرر أن ألتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناقشة القضية في غضون اليومين المقبلين.

يمكن أن نتشارك مع مصر في تنمية اقتصادية خضراء في إثيوبيا من خلال الانضمام إلى هذه الخطوة، لزراعة أكثر من 20 مليار شتلة من الأشجار، التي يمكن أن تسهم في الحد من آثار تغير المناخ على منطقة حوض النيل، وتحسين الموارد المائية للحوض.

من بعض إنشاءات سد النهضة الإثيوبي

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