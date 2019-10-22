العراق ينفي موافقته على بقاء قوات أمريكية منسحبة من سوريا

نفت وزارة الدفاع العراقية وجود أي موافقة على بقاء القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا، داخل البلاد، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن القوات لن تعود على الفور للولايات المتحدة.

العراق: لم نوافق

قال الجيش العراقي اليوم الثلاثاء إن القوات الأمريكية التي عبرت من سوريا إلى العراق تلقت موافقة على دخولها حتى تنتقل لاحقًا إلى خارج العراق، مضيفًا أنه لا توجد موافقة على بقاء هذه القوات في العراق.

جاء في بيان للجيش العراقي أن "جميع القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا حصلت الموافقة على دخولها إقليم كردستان لتُنقل إلى خارج العراق، ولا توجد أي موافقة على بقاء هذه القوات داخل العراق".

وكالة الأنباء العراقية، نقلت عن بيان صادر عن خلية الإعلام الحربي، أن "جميع القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا حصلت على موافقة لدخول إقليم كردستان، لتنقل إلى خارج العراق".

البيان شدد على أنه "لا توجد أي موافقة على بقاء هذه القوات داخل العراق" فيما قالت قيادة العمليات المشتركة، إن القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا حصلت على إذن للدخول إلى إقليم كردستان (في شمال العراق) ثم الانتقال إلى خارج البلاد.

القيادة أكدت عدم صحة ما تناقلته وسائل إعلام ووكالات أنباء الإثنين، عن بقاء القوات الأمريكية التي انسحبت من شمال شرق سوريا، في العراق.

يأتي البيان، غداة كشف مصدر أمني عراقي كبير، انسحاب قوات أمريكية من شمال شرقي سوريا إلى العراق بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية.

يوم الأحد، أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أنه من المتوقع نقل ألف جندي جرى سحبهم من شمال سوريا إلى غرب العراق، وأشار إلى أن قواته المنسحبة ستركز على المساعدة في الدفاع عن العراق، وقتال تنظيم الدولة.

بدأت القوات الأمريكية بالانسحاب من سوريا تزامنًا مع عملية (نبع السلام) العسكرية التركية في شرق الفرات.

ترمب: قواتنا المنسحبة من سوريا لن تعود إلى أمريكا على الفور

ترمب: قواتنا المنسحبة من سوريا لن تعود إلى أمريكا على الفور