العراق ينفي موافقته على بقاء قوات أمريكية منسحبة من سوريا
22/10/2019
نفت وزارة الدفاع العراقية وجود أي موافقة على بقاء القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا، داخل البلاد، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن القوات لن تعود على الفور للولايات المتحدة.
العراق: لم نوافق
قال الجيش العراقي اليوم الثلاثاء إن القوات الأمريكية التي عبرت من سوريا إلى العراق تلقت موافقة على دخولها حتى تنتقل لاحقًا إلى خارج العراق، مضيفًا أنه لا توجد موافقة على بقاء هذه القوات في العراق.
جاء في بيان للجيش العراقي أن "جميع القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا حصلت الموافقة على دخولها إقليم كردستان لتُنقل إلى خارج العراق، ولا توجد أي موافقة على بقاء هذه القوات داخل العراق".
وكالة الأنباء العراقية، نقلت عن بيان صادر عن خلية الإعلام الحربي، أن "جميع القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا حصلت على موافقة لدخول إقليم كردستان، لتنقل إلى خارج العراق".
البيان شدد على أنه "لا توجد أي موافقة على بقاء هذه القوات داخل العراق" فيما قالت قيادة العمليات المشتركة، إن القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا حصلت على إذن للدخول إلى إقليم كردستان (في شمال العراق) ثم الانتقال إلى خارج البلاد.
القيادة أكدت عدم صحة ما تناقلته وسائل إعلام ووكالات أنباء الإثنين، عن بقاء القوات الأمريكية التي انسحبت من شمال شرق سوريا، في العراق.
يأتي البيان، غداة كشف مصدر أمني عراقي كبير، انسحاب قوات أمريكية من شمال شرقي سوريا إلى العراق بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية.
يوم الأحد، أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أنه من المتوقع نقل ألف جندي جرى سحبهم من شمال سوريا إلى غرب العراق، وأشار إلى أن قواته المنسحبة ستركز على المساعدة في الدفاع عن العراق، وقتال تنظيم الدولة.
بدأت القوات الأمريكية بالانسحاب من سوريا تزامنًا مع عملية (نبع السلام) العسكرية التركية في شرق الفرات.
ترمب: قواتنا المنسحبة من سوريا لن تعود إلى أمريكا على الفور
من جانبه، قال ترمب، إنه لا يريد أن يترك أي قوات أمريكية في سوريا لكن القوات الأمريكية التي تنسحب من هناك ستنتشر في مكان آخر قبل أن تعود إلى الولايات المتحدة.
الرئيس الأمريكي، أوضح للصحفيين في البيت الأبيض، خلال اجتماع لإدارته يوم الإثنين، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع تركيا في سوريا يبدو صامدًا رغم بعض المناوشات، ملمحًا إلى احتمال تمديده عقب انتهائه اليوم الثلاثاء.
الأسبوع الماضي، قالت الولايات المتحدة إن تركيا علقت هجومها ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا لمدة خمسة أيام، وكانت تركيا بدأت عمليتها عبر الحدود بعد القرار الذي اتخذه ترمب قبل أسبوعين بسحب القوات الأمريكية من تلك المنطقة.
في ذلك الوقت، قال المسؤولون الأمريكيون إنه من المتوقع أن يعاد نشر تلك القوات في المنطقة وإن بعضها يمكن أن يذهب إلى العراق.
ترمب قال إن عددًا قليلا من القوات الأمريكية سيبقى "في جزء مختلف قليلا لتأمين النفط" علاوة على مجموعة أخرى "في جزء سوري مختلف تماما قرب الأردن وقرب إسرائيل".
الرئيس الأمريكي: هذا تفكير مختلف تماما…ولولا ذلك لما وُجد ما يدعو" لبقاء القوات الأمريكية، وأضاف "سيرسلون في البداية إلى مناطق مختلفة، وفي النهاية سنعيدهم للوطن.
انتقد البعض الانسحاب الأمريكي قائلين إنه خيانة للحلفاء الأكراد الذين ساعدوا الولايات المتحدة لسنوات في قتال تنظيم الدولة، ودافع ترمب عن قرار سحب القوات وقال "لم نوافق مطلقًا على حماية الأكراد لبقية حياتهم".
ترمب: لقد ساعدنا الأكراد ولم نعطهم مطلقا تعهدا بأننا سنبقى لأربعمائة عام مقبلة لحمايتهم.
الرئيس الأمريكي قال أيضًا إنه ينفذ وعده الانتخابي بالخروج من الصراعات الدولية في إطار سياسته "أمريكا أولًا" وذلك في إطار سعيه لإعادة انتخابه العام المقبل.
ترمب أوضح "أرغب في إعادة الجنود إلى الوطن. ينبغي عليّ أن أنجز ما انتخبت من أجله وينبغي أن أقوم بما اعتقد أنه صائب".