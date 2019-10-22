السعودية.. زيارة مفاجئة لوزير دفاع أمريكا ومؤتمر لبحث تهديدات إيران

وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الإثنين، للسعودية في زيارة مفاجئة، هي الأولى منذ توليه منصبه، قادما من العاصمة الأفغانية كابل، تزامنت مع مؤتمر عسكري واجتماع يبحث تهديدات إيران.

وتأتي زيارة إسبر وسط تزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وسعي روسيا لزيادة نفوذها الإقليمي.

اجتماعات متزامنة

يجتمع إسبر مع زعماء المملكة والقوات الأمريكية فيها خلال الزيارة.

إسبر التقى نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، في العاصمة الرياض.

استعرض المسؤولان العلاقات السعودية الأمريكية وناقشا قضايا أمنية ودفاعية مشتركة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

تأتي الزيارة الأمريكية المفاجئة، بالتزامن مع مؤتمر "الأمن والدفاع لرؤساء الأركان"، في الرياض يبحث تهديدات إيران في الشرق الأوسط.

المؤتمر الذي عقده رؤساء أركان جيوش 18 دولة بينهم مصر، يبحث حماية أمن واستقرار المنطقة.

رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، قال إن انعقاد المؤتمر يأتي لمناقشة التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية التي تحيط بدول المنطقة التي تحتوي على نحو 30% من إمدادات الطاقة في العالم، وتشكل الممرات الملاحية ما نسبته 20% من الممرات التجارية العالمية.

الرويلي أضاف أن القوات المسلحة السعودية تتصدى لكافة التهديدات التي مصدرها إيران وأذرعها، متطلعًا إلى الخروج بموقف يؤكد المشاركة في دعم الجهود في حماية هذه المنشآت المهمة، وضمان عدم تكرار مثل تلك الهجمات، بحسب "واس".

تزامن ذلك أيضًا، مع استضافة البحرين اجتماعًا دوليًا، الإثنين والثلاثاء؛ لـ "بحث أمن الملاحة بالمنطقة، وسبل ردع الخطر الإيراني".

تحدثت تقارير إعلامية أن زيارة "إسبر" للسعودية تأتي بينما تحاول روسيا زيادة نفوذها في منطقة الشرق الأوسط.

الهجمات على أرامكو أوقفت نحو نصف إنتاج السعودية من النفط (رويترز)

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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين الماضي، إلى السعودية في زيارة رسمية لمدة يوم واحد.

تعتبر زيارة بوتين الثانية له، بعد زيارته الأولى في فبراير/شباط 2007.

وقع بوتين مع الجانب السعودي، خلال الزيارة، 20 اتفاقية تعاون في مختلف المجالات، على رأسها الطاقة.

قبل أيام، أعلن "البنتاغون" اعتزامه إرسال ألفي جندي إضافيين إلى السعودية، وسربين من الطائرات، ومنظومتي "ثاد" و"باتريوت" الدفاعيتين، دون تحديد جدول زمني لذلك.

يرفع قرار البنتاغون عدد القوات الأمريكية، التي تم نشرها في السعودية منذ هجمات شركة "أرامكو" في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 3 آلاف جندي.

التوتر مع إيران