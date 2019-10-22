أطراف ليبية ترفض اجتماع النواب في القاهرة

أثارت اجتماعات عدد من نواب برلمان طبرق في العاصمة المصرية القاهرة، تساؤلات عن أهداف الأخيرة، التي يقول مراقبون إنها تهدف لإنقاذ ما فشل فيه اللواء المتقاعد خليفة حفتر عسكريا.

التفاصيل

الاجتماع هو الثاني الذي تستضيفه القاهرة لأعضاء من مجلس النواب الليبي، إذ استضافت القاهرة الاجتماع الأول في يوليو/ تموز الماضي.

الاجتماع تم في أحد الفنادق المملوكة للجيش المصري، وبدعوة رسمية من مجلس النواب المصري كواجهة لجهاز المخابرات المصرية.

في ختام الاجتماع صدر بيان، رفضه مجلس النواب بطرابلس، أكد على ضرورة مشاركة مصر في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، والذي سيعقد في وقت لاحق الشهر الجاري.

قوات اللواء المتقاعد خليفه حفتر رحبت بالبيان الصادر عن اجتماع القاهرة.

بيان الاجتماع الثاني لأعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة العاصمة المصرية pic.twitter.com/9bUmo4btHK — ليبيا وطني (@JDTkLYZayYGdbew) October 19, 2019

أهم ما صدر عن الاجتماع

تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية لغرض الإعداد لجلسة تجمع كل النواب، على أن تعقد في مدينة غات الليبية أو أي مدينة أخرى.

الجلسة ستناقش إقامة ملتقى وطني موسع للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

رفض أي تجاوز لمجلس النواب، ومحاولات وضع حلول تستند على معايير أخرى، كدعوة جهات وأطراف غير ذات صفة لا يمكن أن تكون ممثلة للشعب الليبي.

مسؤولون في حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، كرروا عدة مرات رفضهم لمشاركة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في أي حل سياسي.

مسؤولون في الحكومة يؤكدون أن فشل حملة حفتر العسكرية على طرابلس اضطر الكثير من حلفائه للبحث عن بدائل سياسية، تبقي نفوذهم في ليبيا، خصوصا مصر.

رد نواب طرابلس

استبق مجلس النواب بطرابلس الدعوة المصرية ببيان يرفض فيه المشاركة في الاجتماع، قائلا إن الاجتماع مجهول الأهداف والأجندات.

البيان قال ان مصر "تفتقد الاهلية" لاستضافة الاجتماع كونها "لم تكن طرفا محايدا في الحرب على المناطق الرافضة للهيمنة العسكرية داخل الأراضي الليبية وعلى رأسها طرابلس".