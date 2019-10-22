أردوغان ينتقد فرنسا وإيران ويهدد باستئناف العملية العسكرية بسوريا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن عملية نبع السلام العسكرية شمال شرق سوريا، ستستمر إذا لم تفِ واشنطن بوعودها حول الاتفاق الأخير الذي عقدته مع أنقرة.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقده أردوغان، قبل مغادرته إلى روسيا، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أبرز ما قاله الرئيس التركي:

"نبع السلام"

القوات المشاركة بعملية نبع السلام في سوريا سيطرت على مساحة 2200 كيلومتر مربع حتى الآن.

خلال العملية قتل وجرح واعتقل نحو 775 من وحدات حماية الشعب الكردية (تعتبرها أنقرة إرهابية).

قتل 7 من الجنود الأتراك في عملية نبع السلام، و79 آخرون من مقاتلي المعارضة السورية.

أودت الهجمات "الإرهابية" على مواطنينا الأتراك بحياة 20 مدنيًا.

انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية السورية مستمر، ونحن نراقب الوضع عن كثب.

حتى الآن انسحب نحو 800 "إرهابي" من المنطقة، وهناك نحو 1300 آخرين يواصلون الانسحاب.

المهلة المقدمة للتنظيمات "الإرهابية" للانسحاب من شمال سوريا أوشكت على الانتهاء.

اللقاء الروسي التركي

تركيا وروسيا متفقتان على محاربة كل أشكال الإرهاب، ونعمل من أجل وحدة الأراضي السورية.

سنبحث في روسيا خطوات إنهاء وجود الوحدات الكردية، في المناطق التي يوجد بها النظام السوري.

سأبحث مع بوتين كيف يمكن للجنة الدستورية السورية أن تحقق تقدمًا ملموسًا.

نريد أن يكون هناك سلام دائم في سوريا وليس سلامًا مؤقتًا.

تركيا تنتظر من كافة البلدان دعم مشروع المنطقة الآمنة الذي سينهي معاناة ملايين اللاجئين السوريين.

أنفقنا أكثر من 40 مليار دولار على اللاجئين السوريين.

تركيا لم ولن تسمح بإنشاء أي ممر "إرهابي" من قبل المنظمات "الإرهابية."

نأمل من تعاوننا مع روسيا أن ننقذ المنطقة تمامًا من المنظمات "الإرهابية".

انتقادات لطهران وباريس

يبدو أن ماكرون يسعى للحصول على شيء من اتفاق وقف إطلاق النار في شمال سوريا.

لم يصلنا من ماكرون أي عرض لتمديد وقف إطلاق النار.

ماكرون يلتقي مع "الإرهابيين" وغالبًا هذا الأمر جاء من قبلهم.

لم نتباحث مع فرنسا بشكل مباشر بشأن العملية العسكرية في سوريا.

ثمة أصوات مزعجة تصدر من الجانب الإيراني، كان ينبغي على السيد روحاني إسكاتها.

روسيا تعلق

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الوضع في سوريا صعب والمشاورات بين روسيا وتركيا بالغة الأهمية بشأن هذه المسألة، وذكر بوتين في تصريحات اليوم أنه يأمل في أن تساهم العلاقات بين روسيا وتركيا في إيجاد أجوبة على الأسئلة الصعبة في التسوية السورية.

المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قال في تصريح صحفي، إنه يأمل في أن يتمكن أردوغان، من تزويد بوتين، بمعلومات توضح خطط بلاده شمال سوريا.

بيسكوف أضاف أن بوتين وأردوغان، لديهما الكثير لمناقشته فيما يتعلق بسوريا، وإن موسكو لاحظت تبادل البيانات بين الولايات المتحدة وتركيا.

حول المنطقة الأمنية التي اقترحتها ألمانيا شمال سوريا، قال بيسكوف إن الكرملين سيدرس ما وصفها بالفكرة الجديدة.

بيسكوف: بوتين أبلغ أردوغان بأن روسيا لن تسمح إطلاقًا بوجود قوات غير شرعية شمال سوريا بما فيها فصائل المعارضة السورية.

حول سماح روسيا ببقاء القوات التركية شمال شرق سوريا، قال بيسكوف، إنه أمر تحدده حكومة النظام السوري، باعتبارها حكومة شرعية وفق وصفه.

المتحدث باسم الكرملين أشار إلى أن القوات العسكرية الوحيدة التي توجد في سوريا بطريقة شرعية هي القوات الروسية.

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