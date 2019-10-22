أردوغان يعلن عن "اتفاق تاريخي" حول سوريا بعد محادثات مع بوتين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" حول سوريا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ختام لقائهما في سوتشي في روسيا.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي: "اليوم توصلنا مع بوتين إلى اتفاق تاريخي حول مكافحة الإرهاب، وحول الحفاظ على سلامة الأراضي السورية والوحدة السياسية لسوريا، وعلى عودة اللاجئين".

فيما قال بوتين إن محادثاته مع أردوغان أسفرت عن قرارات مهمة جدا بالنسبة لسوريا.

وأعلن وزيرا خارجية البلدين في مؤتمر صحفي عما اتفق عليه الزعيمان في الاجتماع.

تصريحات أردوغان

لقد أبرمنا تفاهما تاريخيا مع السيد بوتين بخصوص مكافحة الإرهاب وضمان وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية وعودة اللاجئين.

القوات التركية والروسية ستبدأ دوريات مشتركة في سوريا على عمق 10 كيلومترات.

وحدات حماية الشعب الكردية ستنسحب إلى ما وراء 30 كيلومترا في سوريا خلال 150 ساعة بعد ظهر غد الأربعاء.

الهدف الرئيس لعملية "نبع السلام" هو إخراج "الإرهابيين" من المنطقة وتأمين عودة السوريين إلى مناطقهم.

بحثنا الأوضاع في منطقة خفض التصعيد بإدلب أيضا، ومرتاحون للهدوء النسبي القائم في إدلب وتراجع الهجمات.

نستضيف 3 ملايين و650 ألف سوري بينهم 350 ألف كردي، وعلينا اتخاذ خطوات تنهي معاناة البعد عن الوطن.

روسيا وتركيا لن تسمحا بتشكيل كيانات انعزالية في شمال سوريا.

تصريحات بوتين

أردوغان شرح لي العملية التركية في سوريا خلال اجتماعنا في سوتشي.

من الضروري إجراء محادثات بين الحكومة السورية والأكراد.

يجب إخلاء سوريا من الوجود الأجنبي غير القانوني.

يجب ألا تؤدي الأحداث على الأرض إلى إحباط خطط بدء اللجنة الدستورية السورية عملها في جنيف الأسبوع المقبل.

روسيا تعتقد أن قوى خارجية أججت المشاعر الانفصالية في شمال سوريا.

بوتين (يسار) وأردوغان خلال مباحثاتهما في سوتشي (رويترز)

تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

سيتم نشر الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية على الجانب السوري من الحدود مع تركيا اعتبار من منتصف ليل 23 أكتوبر/ تشرين أول خارج منطقة العمليات العسكرية التركية.

بوتين وأردوغان اتفقا على إمكانية استمرار العملية التركية الحالية في منطقة محدودة حتى 32 كيلومترا داخل الحدود السورية.

بوتين وأردوغان اتفقا على أن تنفذ روسيا اتفاقية أضنة الأمنية لعام 1998 بين دمشق وأنقرة في سياق حديث.

سيتم التأكد من انسحاب المقاتلين الأكراد وأسلحتهم حتى 30 كيلومترا من الحدود السورية التركية.

سيتم سحب كل المقاتلين الأكراد وأسلحتهم من منبج وتل رفعت.

الأكراد حصلوا على مهلة 150 ساعة للانسحاب.

موسكو ودمشق ستعملان على "تسهيل" انسحاب القوات الكردية من شمال سوريا.

اتفاق على الالتزام بوحدة وسلامة الأراضي السورية والحفاظ على الأمن الوطني التركي.

تصريحات وزير الخارجية التركي

بدءا من 23 أكتوبر/ تشرين أول الجاري سيجري تسيير دوريات روسية تركية في شمال سوريا ما عدا القامشلي.

مصممون على محاربة الإرهاب وتعطيل المشاريع الانفصالية في الأراضي السورية.

تصريحات وزير الدفاع الروسي