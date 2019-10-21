72 طريقة تعذيب يتعرض لها السوريون في سجون الأسد

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنها وثقت 72 أسلوبا للتعذيب، لا يزال النظام السوري يمارسه في مراكز الاحتجاز والمشافي العسكرية التابعة له، وفق تقرير نشرته الشبكة، الإثنين.
وطالبت الشبكة الكونغرس الأمريكي بإقرار مشروع "قيصر" الذي يهدف لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، بعد تعرفها على هوية 801 شخصاً، من الذين ظهروا في صور التعذيب بالمسربة.
ويحمل مشروع القانون، اسم "قانون قيصر"، نسبة إلى الاسم الحركي للضابط المنشق عن النظام السوري، والذي سرب آلاف الصور للانتهاكات بحق المعتقلين في سجون نظام الأسد.
استخدم #النظام_السوري #التعذيب باستخدام #المياه حيث تسكب مياه ساخنة تُقارب درجة الغليان على مناطق مختلفة من جسد المعتقل أو يقوم عنصر الأمن برش المعتقل فجأة بماء بارد؛ مستهدفاً كامل جسده بشكل عشوائي أو رأس المعتقل على وجه الخصوص.#سوريا #المعتقلينhttps://t.co/xlFAmC9wgH pic.twitter.com/R4iDGa3otd
— Syrian Network (@snhr) October 21, 2019
وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2019 مقتل ما لا يقل عن 14298 شخصاً بينهم 178 طفلاً و63 سيدة (أنثى بالغة) قضوا بسبب #التعذيب.#سوريا #الأطفال #السيداتhttps://t.co/xlFAmC9wgH pic.twitter.com/lC2Qo8sb2S
— Syrian Network (@snhr) October 21, 2019
يتبع #النظام_السوري أسلوب #التعذيب باستخدام #الكهرباء، حيث يصعق المعتقل بواسطة عصا كهربائية، وعادة ما توجَّه هذه الصعقات إلى بطن المعتقل أو أعضائه التناسلية. #سوريا #المعتقلينhttps://t.co/xlFAmC9wgH pic.twitter.com/ow1fFEeHO5
— Syrian Network (@snhr) October 21, 2019
من أساليب #التعذيب التي يستخدمها #النظام_السوري إجبار المعتقل على الجلوس على كرسي معدني وربطه مثبَّتاً إليه، ثم توصل #الكهرباء إلى الكرسي ليصعق كامل جسد المعتقل.#سوريا #المعتقلينhttps://t.co/xlFAmC9wgH pic.twitter.com/5ud9FlXCo5
— Syrian Network (@snhr) October 21, 2019
استخدم #النظام_السوري #التعذيب باستخدام الإغراق و #الخنق يوضع رأس المعتقل داخل وعاء كبير أو برميل أو حوض مملوء بالماء؛ ويجبرُ عناصر الأمن المعتقلَ على إبقاء رأسه داخل #الماء مدة تتراوح بين دقيقة واحدة إلى دقيقتين اثنتين.#سوريا #المعتقلينhttps://t.co/xlFAmC9wgH pic.twitter.com/furDdlcIn8
— Syrian Network (@snhr) October 21, 2019