72 طريقة تعذيب يتعرض لها السوريون في سجون الأسد

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنها وثقت 72 أسلوبا للتعذيب، لا يزال النظام السوري يمارسه في مراكز الاحتجاز والمشافي العسكرية التابعة له، وفق تقرير نشرته الشبكة، الإثنين.

وطالبت الشبكة الكونغرس الأمريكي بإقرار مشروع "قيصر" الذي يهدف لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، بعد تعرفها على هوية 801 شخصاً، من الذين ظهروا في صور التعذيب بالمسربة.

ويحمل مشروع القانون، اسم "قانون قيصر"، نسبة إلى الاسم الحركي للضابط المنشق عن النظام السوري، والذي سرب آلاف الصور للانتهاكات بحق المعتقلين في سجون نظام الأسد.

أبرز ما ورد في التقرير

ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري، مرَّ بتجربة الاعتقال في سجون النظام السوري منذ بدء الثورة عام 2011، بينهم 130 ألف لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.

ذكر التقرير الذي جاء في 62 صفحة، أن التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري لا يزال مستمراً حتى الآن.

مكافأة المتورطين

أكد التقرير أن نظام الأسد لم يعترف بعمليات التعذيب أو يحقق فيها، بل دعم الضباط الذين أصدروا أوامر التعذيب، ومنحهم مناصب عالية.

سخّر نظام الأسد مؤسسات الدولة لإخفاء عمليات التعذيب، عبر تسجيل القتلى والمختفين قسريا في مراكز الاحتجاز على أنهم متوفون.

استخدم #النظام_السوري #التعذيب باستخدام #المياه حيث تسكب مياه ساخنة تُقارب درجة الغليان على مناطق مختلفة من جسد المعتقل أو يقوم عنصر الأمن برش المعتقل فجأة بماء بارد؛ مستهدفاً كامل جسده بشكل عشوائي أو رأس المعتقل على وجه الخصوص.#سوريا #المعتقلينhttps://t.co/xlFAmC9wgH pic.twitter.com/R4iDGa3otd — Syrian Network (@snhr) October 21, 2019

ضحايا التعذيب بالأرقام

منذ مارس/ آذار2011 حتى سبتمبر/ أيلول 2019 قتل ما لا يقل عن 14298 شخصاً بسبب التعذيب، بينهم ما لا يقل عن185 شخصاً قتلوا منذ مطلع عام 2019، و178 طفلاً و63 سيدة، بحسب التقرير.

قتل57 شخصا بينهم طفلين و14 سيدة بسبب التعذيب على يد تنظيمات إسلامية، 32 منهم قتلوا في سجون تنظيم الدولة بينهم طفل و14 سيدة، فيما قتل 25 آخرين بينهم طفل في سجون هيئة تحرير الشام.

قُتل 43 شخصاً بينهم طفل وسيدة بسبب التعذيب في سجون المعارضة السورية.

قُتل47 شخصاً بسبب التعذيب بينهم طفل وسيدتان على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.

ما لا يقل عن 20 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2019 مقتل ما لا يقل عن 14298 شخصاً بينهم 178 طفلاً و63 سيدة (أنثى بالغة) قضوا بسبب #التعذيب.#سوريا #الأطفال #السيداتhttps://t.co/xlFAmC9wgH pic.twitter.com/lC2Qo8sb2S — Syrian Network (@snhr) October 21, 2019

أساليب التعذيب

وفقاً للتقرير، تعددت أنماط التعذيب التي استخدمتها نظام الأسد داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها، ومورست بشكل واسع، ولا يكاد يوجد معتقل ناج لم يتعرض لأحد هذه الأساليب أو لعدد منها معا.

صنف التقرير أنماط التعذيب ضمن سبعة محاور أساسية، ويتفرع عن كل نوع عدة أساليب ثانوية بما يشكل مجموعه 72 أسلوب تعذيب متبع من قبل قوات النظام السوري بحق المحتجزين.

نوه تقرير الشبكة، إلى إمكانية وجود أساليب أخرى لم يتم التعرف عليها وتوثيقها، مشيرا إلى أن المعتقل قد يتعرض إلى أساليب تعذيب متنوعة وعديدة خلال جلسة تعذيب واحدة.

بحسب التقرير فإن أنماط التعذيب الرئيسية هي التعذيب الجسدي ويضم 39 أسلوباً والإهمال الصحي وظروف الاحتجاز ويتضمن 6 أساليب.

من الأنماط الأخرى الرئيسية العنف الجنسي ويضم 8 أساليب، والتعذيب النفسي وإهانة الكرامة الإنسانية ويضم 8 أساليب والتعذيب في المشافي العسكرية وتضمن 9 أساليب، إضافة إلى أعمال السخرة وظاهرة الفصل.

تسريبات قيصر

أشار التقرير إلى أنه حدد مؤخرا هوية 29 شخصا ظهروا في صور قيصر المسربة من المشافي العسكرية، لافتا إلى أن التقارير السابقة الصادرة عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان كان قد حددت هوية 772 ضحية.

وزع التقرير الحالات الـ 801 بحسب المحافظات وكانت النسبة الأعلى من الضحايا الذين تم التعرف على هوياتهم من محافظة ريف دمشق بـ 65.42 %، تليها محافظة درعا بـ 25.84 % وثالثاً محافظة حمص بـ 2.62 %.

مشروع قانون قصير يفوض الخارجية الأمريكية لتوفير الدعم لجمع الأدلة، بهدف محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.

استخدم #النظام_السوري #التعذيب باستخدام الإغراق و #الخنق يوضع رأس المعتقل داخل وعاء كبير أو برميل أو حوض مملوء بالماء؛ ويجبرُ عناصر الأمن المعتقلَ على إبقاء رأسه داخل #الماء مدة تتراوح بين دقيقة واحدة إلى دقيقتين اثنتين.#سوريا #المعتقلينhttps://t.co/xlFAmC9wgH pic.twitter.com/furDdlcIn8 — Syrian Network (@snhr) October 21, 2019