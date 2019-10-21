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سياسة|الولايات المتحدة

هيلاري كلينتون تسخر من رسالة ترمب إلى أردوغان

هيلاري كلينتون ودونالد ترمب خلال مناظرة إبان الحملة الانتخابية لرئاسيات 2016
هيلاري كلينتون ودونالد ترمب خلال مناظرة إبان الحملة الانتخابية لرئاسيات 2016
21/10/2019

نشرت مرشحة انتخابات الرئاسة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، تغريدة تتضمن رسالة ساخرة موجهة افتراضيا من جون كينيدي إلى نيكيتا خروتشوف
خلال أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

وكُتبت الرسالة الافتراضية بالأسلوب الانفعالي الذي استخدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في رسالته الأخيرة إلى تركيا.

رسالة افتراضية
  • الرسالة الساخرة التي قُرأت أساسًا خلال برنامج "جيمي كاميل لايف" الذي تعرضه محطة (إيه بي سي)، كُتبت على ورقة بترويسة مفترضة للبيت الأبيض وموجهة إلى الزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشوف.
  • الرسالة المزعومة من الرئيس كينيدي تبدأ بـ : لا تكن مغفلًا، حسنًا؟ أخرج صواريخك من كوبا.
  • الرسالة الافتراضية: الجميع سيقولون "أحسنت يا خروتشوف، أنت الأفضل" لكن إن لم تفعل ذلك سيقول الجميع "يا له من أحمق" ويهزؤون ببلدك القمامة.

ما علاقة رسالة ترمب؟
  • الرسالة الافتراضية تذكّر بالنبرة الغريبة لرسالة ترمب في 9 أكتوبر/تشرين الأول، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحذر فيها من أنه سيدمر اقتصاد تركيا إذا ما ذهب تدخلها العسكري في سوريا بعيدًا.
  • الرئيس الأمريكي في الرسالة التي أكد البيت الأبيض صحتها: لا تريد أن تكون مسؤولًا عن مقتل آلاف الأشخاص، ولا أريد أن أكون مسؤولًا عن تدمير الاقتصاد التركي.. وسوف أدمره.
  • ترمب أنهى رسالته قائلًا: لا تكن رجلًا متصلبًا. لا تكن أحمق. سوف أتصل بك لاحقًا.
  • الرسالة الساخرة من كينيدي إلى خروتشوف اختتمت كذلك بالقول "أنت تجعلني أفقد أعصابي. سأتصل بك لاحقًا"، مع التوقيع "عناق من جون فيتزجيرالد كينيدي".
"كانت في الأرشيف"
  • كلينتون مازحت قائلة إن الرسالة "كانت في الأرشيف".
  • الديمقراطية كلينتون التي هزمها الجمهوري ترمب في انتخابات 2016، دعمت إجراءات بهدف عزله على خلفية اتصالاته بأوكرانيا، ولا تزال تتعرض لهجمات منه خلال خطاباته.

أزمة الصورايخ الكوبية
  • خلال أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 تواجه كينيدي وخروتشوف وسط توترات دبلوماسية شديدة هددت بدفع القوتين العظميين إلى شفير حرب نووية.
  • رصدت الولايات المتحدة منشآت للصواريخ السوفيتية في كوبا، قبالة سواحل فلوريدا، وفرض كينيدي حصارًا على الجزيرة.
  • عادت سفن سوفيتية محملة بصواريخ نووية كانت متجهة إلى كوبا، أدراجها في اللحظة الأخيرة بعد اتفاق سري مع واشنطن.
خلفيات
  • ترمب دافع عن سياسته في الشرق الأوسط وسحب الجنود الأمريكيين من شمال سوريا، الأمر الذي مهد الطريق أمام العملية العسكرية التركية عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب الكردية والتي تعتبرها أنقرة "إرهابية".
  • يأتي ذلك وسط توارد أنباء عن عبور قوات أمريكية إلى العراق قادمة من سوريا.
  • الخميس الماضي، اتفقت تركيا في محادثات مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس على وقف هجومها بشمال شرق سوريا لمدة خمسة أيام لإتاحة الوقت أمام المسلحين الأكراد للانسحاب من "منطقة آمنة" تستهدف أنقرة إنشاءها قرب حدودها مع سوريا.
المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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