هيلاري كلينتون تسخر من رسالة ترمب إلى أردوغان

نشرت مرشحة انتخابات الرئاسة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، تغريدة تتضمن رسالة ساخرة موجهة افتراضيا من جون كينيدي إلى نيكيتا خروتشوف

خلال أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

وكُتبت الرسالة الافتراضية بالأسلوب الانفعالي الذي استخدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في رسالته الأخيرة إلى تركيا.

رسالة افتراضية

الرسالة الساخرة التي قُرأت أساسًا خلال برنامج "جيمي كاميل لايف" الذي تعرضه محطة (إيه بي سي)، كُتبت على ورقة بترويسة مفترضة للبيت الأبيض وموجهة إلى الزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشوف.

الرسالة المزعومة من الرئيس كينيدي تبدأ بـ : لا تكن مغفلًا، حسنًا؟ أخرج صواريخك من كوبا.

الرسالة الافتراضية: الجميع سيقولون "أحسنت يا خروتشوف، أنت الأفضل" لكن إن لم تفعل ذلك سيقول الجميع "يا له من أحمق" ويهزؤون ببلدك القمامة.

Found in the archives… pic.twitter.com/iFFeqloYHM — Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 20, 2019

ما علاقة رسالة ترمب؟

الرسالة الافتراضية تذكّر بالنبرة الغريبة لرسالة ترمب في 9 أكتوبر/تشرين الأول، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحذر فيها من أنه سيدمر اقتصاد تركيا إذا ما ذهب تدخلها العسكري في سوريا بعيدًا.

الرئيس الأمريكي في الرسالة التي أكد البيت الأبيض صحتها: لا تريد أن تكون مسؤولًا عن مقتل آلاف الأشخاص، ولا أريد أن أكون مسؤولًا عن تدمير الاقتصاد التركي.. وسوف أدمره.

ترمب أنهى رسالته قائلًا: لا تكن رجلًا متصلبًا. لا تكن أحمق. سوف أتصل بك لاحقًا.

الرسالة الساخرة من كينيدي إلى خروتشوف اختتمت كذلك بالقول "أنت تجعلني أفقد أعصابي. سأتصل بك لاحقًا"، مع التوقيع "عناق من جون فيتزجيرالد كينيدي".

"كانت في الأرشيف"

كلينتون مازحت قائلة إن الرسالة "كانت في الأرشيف".

الديمقراطية كلينتون التي هزمها الجمهوري ترمب في انتخابات 2016، دعمت إجراءات بهدف عزله على خلفية اتصالاته بأوكرانيا، ولا تزال تتعرض لهجمات منه خلال خطاباته.

So now Crooked Hillary is at it again! She is calling Congresswoman Tulsi Gabbard “a Russian favorite,” and Jill Stein “a Russian asset.” As you may have heard, I was called a big Russia lover also (actually, I do like Russian people. I like all people!). Hillary’s gone Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2019

أزمة الصورايخ الكوبية

خلال أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 تواجه كينيدي وخروتشوف وسط توترات دبلوماسية شديدة هددت بدفع القوتين العظميين إلى شفير حرب نووية.

رصدت الولايات المتحدة منشآت للصواريخ السوفيتية في كوبا، قبالة سواحل فلوريدا، وفرض كينيدي حصارًا على الجزيرة.

عادت سفن سوفيتية محملة بصواريخ نووية كانت متجهة إلى كوبا، أدراجها في اللحظة الأخيرة بعد اتفاق سري مع واشنطن.

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