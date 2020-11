هيلاري كلينتون تسخر من رسالة ترمب إلى أردوغان

نشرت مرشحة انتخابات الرئاسة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، تغريدة تتضمن رسالة ساخرة موجهة افتراضيا من جون كينيدي إلى نيكيتا خروتشوف

خلال أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

وكُتبت الرسالة الافتراضية بالأسلوب الانفعالي الذي استخدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في رسالته الأخيرة إلى تركيا.

So now Crooked Hillary is at it again! She is calling Congresswoman Tulsi Gabbard “a Russian favorite,” and Jill Stein “a Russian asset.” As you may have heard, I was called a big Russia lover also (actually, I do like Russian people. I like all people!). Hillary’s gone Crazy!

