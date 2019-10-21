ليبيا.. "الوفاق" تتقدم في طرابلس وتدين قصفا إماراتيا لأحد مقراتها

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا، الأحد، شن هجوم بري واسع على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر والسيطرة على مواقع جديدة، في العاصمة طرابلس ومحيطها.

هجوم بري

في بيان نشرته قناة "فبراير" التلفزيونية (ليبية خاصة) على صفحتها بفيسبوك جاء فيه: تم رصد تقدم قوات بركان الغضب (التابعة لحكومة الوفاق) في محور عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس وسيطرتها على طريق الأبيار (تبعد بحوالي 70 كيلومترًا شرقي بنغازي) وجامع طيبة.

القناة نقلت عن القيادي بكتيبة المرسى العقيد جمال التريكي قوله "قواتنا تسيطر على مواقع جديدة بمحور عين زارة".

في بيان ثان قالت القناة: تم رصد تقدمات لجنود عملية بركان الغضب على مليشيات حفتر في محور الطويشة بطرابلس.

في سياق متصل، دانت قوة مكافحة الإرهاب (تابعة لحكومة الوفاق) استهداف أحد مقراتها بالطيران الإماراتي المسير الداعم حفتر.

في بيان مصور تلاه أحد قادة قوة مكافحة الإرهاب (لم يذكر اسمه) بثته القناة، اتهمت القوة حفتر بـ"دعم تنظيم الدولة".

عملية بركان الغضب، رصدت عبر صفحتها على فيسبوك، القصف العشوائي الذي تقوم به قوات حفتر في العاصمة طرابلس والذي يستهدف المدنيين.

المعارك مستمرة

من ناحية أخرى، نقل موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية"، عن شعبة الإعلام التابعة لقوات حفتر، أن العمليات العسكرية مستمرة في كافة محاور العاصمة طرابلس، وأن مقاتلات السلاح الجوي تستهدف عددًا من المواقع بضربات جوية دقيقة كانت وراء تسهيل عمليات الاقتحام لقوات المُشاة.

مصدران عسكريان تابعان لقوات حفتر قالا في تصريح لـ "بوابة أفريقيا الإخبارية"، إن القوات تمكنت من فرض سيطرتها على محوري الخلاطات وخلة الفرجان جنوبي وجنوب شرقى العاصمة طرابلس على التوالي.

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