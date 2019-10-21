شاهد: اعتداءات واقتحامات للأقصى والاحتلال يعتقل مرابطين بينهم نساء

جدد المستوطنون صباح اليوم الإثنين اقتحاماتهم الواسعة للمسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، فيما اعتدى جنود الاحتلال على عدد من المرابطين والمرابطات واعتقلوا 6 منهم.

بذريعة الأعياد

دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، قالت إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بالقدس القديمة، على مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وسط محاولات بعضهم أداء طقوس دينية يهودية.

المستوطنون اقتحموا ساحات المسجد المبارك من جهة باب المغاربة، الخاضع لسيطرة شرطة الاحتلال منذ 1967، وتجولوا فيها قبل الخروج من "باب السلسلة" الذي شهد ممارسات استفزازية للمصلين والمرابطين.

اعتداءات واعتقال مرابطين

أيضًا اعتدت قوات الاحتلال على عدد من المرابطات قرب المسجد الأقصى، واعتقلت المرابطة أم طارق دعور، ونجلها طارق وعايدة الصيداوي وفتاة أخرى، بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح عند باب السلسلة.

شرطة الاحتلال اعتقلت كذلك صباح اليوم شابين مقدسيين من مصلى باب الرحمة واقتادتهم لجهة مجهولة.

اقتحامات الأقصى

كان المسجد الأقصى قد شهد يوم أمس أكبر اقتحامات ينفذها المستوطنون خلال الأعياد اليهودية الحالية، حيث بلغ عدد المقتحمين 4550 مستوطنًا وسائحًا.

جماعات يهودية متشددة، كانت قد دعت لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد "العُرْش" اليهودي الذي بدأ قبل أسبوع، وينتهي اليوم الإثنين.

في هذا العيد اليهودي يتوجه المستوطنون إلى حائط البراق الذي تحتشد عنده أعداد كبيرة من اليهود القادمين لأداء طقوس عيدهم التي يواكبها الرقص والغناء.

شرطة الاحتلال تسمح منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من باب المغاربة، جميع أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت.

نحو 400 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى لمزيد من التفاصيل:https://t.co/KXtzaXCZYn pic.twitter.com/UEubYlIR15 — Wafa News Agency (@WAFA_PS) October 20, 2019

معتقلون بالضفة بينهم طفل

قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وصباح اليوم الإثنين، سبعة فسطينيين على الأقل من الضفة الغربية، بينهم طفل.

نادي الأسير قال في بيان إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل معتصم محمد زيد (14 عامًا) من قلقيلية، من محافظة الخليل.

يشار إلى أن قوات الاحتلال قد اعتقلت على مدار الأيام القليلة الماضية 8 أطفال من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، أصغرهم لا يتجاوز عمره 8 سنوات.

حسب ما أفاد نادي الأسير، فقد سجل خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي 81 حالة اعتقال في صفوف الأطفال، من محافظات الضفة المحتلة.

الاحتلال يتعمد من وراء اعتقال هذه الفئة العمرية بالذات انتهاك حقوقهم الأساسية، كالحق بالحياة، والتعليم، والحرية والعيش بأمان، وغيرها.