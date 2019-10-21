رئيس الوزراء السوداني: هناك عقبات تحيط بعمل السلطة بعضها عن عمد

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الإثنين، إن "هناك الكثير من العوائق والعقبات تحيط بأعمال السلطة الانتقالية، وبعض هذه العقبات وُضعت عن عمد"، من دون تفاصيل عن تلك العقبات.

جاء ذلك في خطاب بثه التلفزيون الرسمي بمناسبة الذكرى 55 لثورة أكتوبر (ثورة شعبية أطاحت بالحكم العسكري في 1965).

عقبات أمام السلطة الانتقالية

أكد حمدوك "العزم على تخطي هذه الصعاب مهما تعقَّدت، وعلى تجاوز هذه العوائق مهما كبُر حجمها، بفضل التماسك والتكاتف الشعبي من أجل العبور".

أشار إلى أن حكومته تعمل بجد لحل المشاكل الخدمية في التعليم والصحة والمواصلات وغلاء الأسعار.

أوضح حمدوك أن أولويات حكومته تتمثل في تحقيق مطالب وأحلام الشعب العاجلة في إحداث الاستقرار الاقتصادي وتحقيق السلام كشروط لاستدامة الديمقراطية.

قال رئيس الوزراء إن "عملية التغيير هي عملية مستمرة، وإن الثورة متواصلة وتحتاج لمجهود متعاظم لاستكمالها وتحقيق أهدافها كاملة، وعلى الحكومة والشعب السهر عليها وعلينا أن نثبت أننا لن يهدأ لنا بال حتى نصل بالثورة إلى النصر المبين".

أضاف، "لقد انتصرت قيم الحرية والديمقراطية في البلاد، ودفعت أثمانًا غالية في الثورة السودانية، وهي كافية لنعقد العزم على الانتصار ونرعاه حتى يشتد عوده وحتى لا تتعطل أو تنتكس بانقلاب أو غيره".

لفت إلى أنه "رغم قصر فترة حكومته إلا أنها بدأت خطوات لتثبيت مدنية الدولة وتطبيق شعار الثورة سلام حرية وعدالة".

تابع، "السلام قضية محورية، لأننا نربط السلام بمسألة الانتقال الديمقراطي والتطور الاقتصادي، فمناطق النزاع غنية بالموارد وسترفد البلاد بكثير من الخيرات".

وفي 21 من أغسطس/ آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل) وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 من أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989 – 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.