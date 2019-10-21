القاهرة: نبذل مساعي حثيثة لتجاوز تعثر مفاوضات سد النهضة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، إن بلاده تبذل مساعي حثيثة ومتوازنة للخروج من تعثر مفاوضات سد النهضة.

جاء ذلك في فعالية تستضيفها القاهرة الأسبوع الجاري لمناقشة الأوضاع المائية، بمشاركة مسؤولين وسفراء ومهتمين بالقضايا المائية، وفق بيان للرئاسة المصرية.

بيان الرئاسة

أكد السيسي، حسب البيان، أن "مصر تبذل مساعي حثيثة ومتوازنة للخروج من التعثر الذي تمر به مسارات التفاوض حول سد النهضة".

أعرب عن "التطلع للتوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة لكلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا".

طالب السيسي بـ"مراعاة كافة الشواغل وتكاتف العمل الجماعي بعيداً عن الأفعال أحادية الجانب".

خلفيات