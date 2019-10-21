الرئيس الإسرائيلي يكلف غانتس بتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو

قال مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في بيان، الإثنين، إن ريفلين سوف يكلف بيني غانتس زعيم حزب أبيض أزرق بتشكيل الحكومة.
التفاصيل
- هذه الخطوة جاءت بعدما أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفويض تشكيل الحكومة المقبلة إلى الرئيس ريفلين، بعدما أخفق في جمع عدد كافٍ من نواب الكنيست للانضمام للائتلاف الحكومي.
- حسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقد رحبت قيادات من معارضي حزب الليكود بهذه الخطوة وإقرار نتنياهو بالفشل.
- تأتي إعادة التفويض قبل يومين من انتهاء الموعد النهائي لتشكيل الحكومة.
- هذه هي المرة الثانية خلال عام ونصف العام التي يفشل فيها نتنياهو في تشكيل حكومة في أعقاب انتخابات عامة.
- إذا أخفق غانتس في المهمة أيضا فسيتحتم إجراء انتخابات عامة جديدة، ستكون الثالثة في إسرائيل منذ أبريل/ نيسان الماضي.
- سيحتاج غانتس إلى تحالف يضم 61 مقعدا حتى ينجح في تشكيل الحكومة المقبلة.
خلفيات
- اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، كانت قد أعلنت فوز حزب "أزرق- أبيض" بزعامة غانتس بـ33 مقعدا يليه حزب الليكود بـ31 مقعدا، ثم القائمة العربية المشتركة بـ13 مقعدا.
- في 25 من سبتمبر/ أيلول الماضي، كلف الرئيس ريفلين، نتنياهو بتشكيل الحكومة ليكون أمامه مهلة 28 يوما، تنتهي الأربعاء المقبل