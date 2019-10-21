الرئيس الإسرائيلي يكلف غانتس بتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو

قال مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في بيان، الإثنين، إن ريفلين سوف يكلف بيني غانتس زعيم حزب أبيض أزرق بتشكيل الحكومة.

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هذه الخطوة جاءت بعدما أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفويض تشكيل الحكومة المقبلة إلى الرئيس ريفلين، بعدما أخفق في جمع عدد كافٍ من نواب الكنيست للانضمام للائتلاف الحكومي.

حسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقد رحبت قيادات من معارضي حزب الليكود بهذه الخطوة وإقرار نتنياهو بالفشل.

تأتي إعادة التفويض قبل يومين من انتهاء الموعد النهائي لتشكيل الحكومة.

هذه هي المرة الثانية خلال عام ونصف العام التي يفشل فيها نتنياهو في تشكيل حكومة في أعقاب انتخابات عامة.

إذا أخفق غانتس في المهمة أيضا فسيتحتم إجراء انتخابات عامة جديدة، ستكون الثالثة في إسرائيل منذ أبريل/ نيسان الماضي.

سيحتاج غانتس إلى تحالف يضم 61 مقعدا حتى ينجح في تشكيل الحكومة المقبلة.

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