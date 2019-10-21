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سياسة|إسرائيل

الرئيس الإسرائيلي يكلف غانتس بتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو

غانتس "يمين" ونتنياهو
غانتس "يمين" ونتنياهو
21/10/2019

قال مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في بيان، الإثنين، إن ريفلين سوف يكلف بيني غانتس زعيم حزب أبيض أزرق بتشكيل الحكومة.

التفاصيل  
  • هذه الخطوة جاءت بعدما أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفويض تشكيل الحكومة المقبلة إلى الرئيس ريفلين، بعدما أخفق في جمع عدد كافٍ من نواب الكنيست للانضمام للائتلاف الحكومي.
  • حسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقد رحبت قيادات من معارضي حزب الليكود بهذه الخطوة وإقرار نتنياهو بالفشل.
  • تأتي إعادة التفويض قبل يومين من انتهاء الموعد النهائي لتشكيل الحكومة. 
  • هذه هي المرة الثانية خلال عام ونصف العام التي يفشل فيها نتنياهو في تشكيل حكومة في أعقاب انتخابات عامة.
  • إذا أخفق غانتس في المهمة أيضا فسيتحتم إجراء انتخابات عامة جديدة، ستكون الثالثة في إسرائيل منذ أبريل/ نيسان الماضي.
  • سيحتاج غانتس إلى تحالف يضم 61 مقعدا حتى ينجح في تشكيل الحكومة المقبلة.
خلفيات
  • اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، كانت قد أعلنت فوز حزب "أزرق- أبيض" بزعامة غانتس بـ33 مقعدا يليه حزب الليكود بـ31 مقعدا، ثم القائمة العربية المشتركة بـ13 مقعدا. 
  • في 25 من سبتمبر/ أيلول الماضي، كلف الرئيس ريفلين، نتنياهو بتشكيل الحكومة ليكون أمامه مهلة 28 يوما، تنتهي الأربعاء المقبل
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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